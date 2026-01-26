LAZER

Afrocidade recebe Edcity, Rachel Reis e Matchola em show no Muncab na sexta (30)

Mais uma edição do Afrobaile acontece em Salvador nesta semana

Maysa Polcri

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 17:00

Afrocidade faz show em Salvador Crédito: divulgação

A segunda edição do Afrobaile no Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab) acontece na sexta-feira (30), a partir das 20h, na área externa do equipamento cultural. O evento é conduzido pela banda Afrocidade, que realiza o projeto há dez anos.

O grupo comanda a noite com sua sonoridade marcada por influências afro-diaspóricas, urbanas e contemporâneas. Para esta edição, a banda recebe convidados que traduzem a força e a diversidade da cena musical baiana, com destaque para Edcity, a cantora Rachel Reis, parceira recorrente do Afrocidade, e o rapper Matchola.

Os ingressos estão à venda pela plataforma Bilheteria Digital, com preços a partir de R$ 60.

Criado inicialmente como uma plataforma de formação de público e difusão do trabalho do Afrocidade, em Camaçari, o projeto se consolidou ao longo da última década como uma potente rede musical afrodiaspórica, reunindo artistas e públicos em torno da cultura negra.