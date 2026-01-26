OPERAÇÃO

Carga de alimentos avaliada em R$ 400 mil é apreendida em cidade da Bahia

Ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Maysa Polcri

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 16:45

Carga foi apreendida na Bahia Crédito: Divulgação/PRF

Uma carga de produtos alimentícios avaliada em cerca de R$ 400 mil foi apreendida durante fiscalização na BR-242. A ocorrência foi registrada no município de Seabra, no centro-sul baiano, na última sexta-feira (23).

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) fez a abordagem ao veículo de carga por volta das 8 horas. Os policiais constataram que a mercadoria transportada não possuía comprovação fiscal, caracterizando o crime de transporte de mercadoria nacional sem nota fiscal. Entre os itens estavam embalagens de leite condensado e creme de leite.

