CELEBRAÇÃO

JAM no MAM realiza última edição do ano com homenagem a Dorival Caymmi

O evento acontece neste sábado (28), a partir das 18h

Alô Alô Bahia

Publicado em 27 de dezembro de 2024 às 07:27

A banda Geleia Geral na Jam no MAM Crédito: Lígia Rizério / divulgação

O tradicional JAM no MAM vai encerrar o ano em grande estilo, com uma verdadeira celebração ao legado de Dorival Caymmi. O evento acontece neste sábado (28), a partir das 18h, no Museu de Arte Moderna da Bahia, em Salvador. Os ingressos custam entre R$ 5 e R$ 40 e podem ser adquiridos através da plataforma Ingresso Live.