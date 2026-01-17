Salvador do humor de Duvivier e a magia de Luiz Caldas aos eventos de rua e o rock de Raul Seixas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ar livre na Pituba
O Salvador Boa Praça abre seu calendário de 2026 ocupando a Praça Ana Lúcia Magalhães, na Pituba, com aquela vibe familiar que a gente adora. Hoje (17) e amanhã (18), a feira reúne moda, gastronomia e atividades infantis das 9h às 19h, com entrada franca. A trilha sonora está garantida: hoje, bandas como Trezelétricos e Remind preparam o terreno para o Araketu, que encerra o dia às 18h. Já no domingo (18), após atrações como Adriano Santhana e Bolhas Gigantes, Pierre Onassis assume o palco às 18h para fechar o evento em grande estilo.
Para relembrar Raul Seixas
Se você é fã do “Maluco Beleza”, não pode perder o projeto “Zumbizando com Raul”, que recria o clima de uma mesa de bar para contar histórias e cantar os sucessos do ícone do rock brasileiro. O encontro é comandado por Nelito Reis, impressionante pela semelhança física e vocal com Raul, e por Sylvio Passos, amigo pessoal e guardião do acervo do artista. O espetáculo, concebido pela produtora Lado Doi2, acontece no Teatro SESI Rio Vermelho, nos próximos dias 29 e 30. Tudo com acesso gratuito. É pra se programar e não deixar de ir.
Gregório Duvivier
Para quem gosta de um humor que faz pensar, o ator Gregório Duvivier traz a Salvador o seu monólogo cômico “O Céu Da Língua”, inspirado na peça em que também atuou, “Um Português e Um Brasileiro Entram no Bar”. Sob a direção de Luciana Paes, o espetáculo propõe uma poesia divertida sobre a nossa própria língua. As apresentações acontecem no Sesc Casa do Comércio, no Caminho das Árvores, até esse domingo (18). Os ingressos podem ser comprador no Sympla ou presencialmente.
A Magia de Luiz Caldas
Nada combina mais com o verão baiano do que o som do pai da Axé Music ao pôr do sol. Neste domingo (18), o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), no Comércio, recebe o projeto ‘Magia’ de Luiz Caldas. A partir das 16h, o artista desfila clássicos indispensáveis como “Tieta”, “Ajayô” e a própria canção que dá nome ao projeto, prometendo ainda momentos de improviso e pura essência musical. Os ingressos para este encontro imperdível estão disponíveis para compra através da plataforma TicketMaker.
Vegan MAB
Para quem busca aliar lazer e bem-estar, a Feira Vegana Salvador realiza sua Edição de Verão nos jardins do Museu de Arte da Bahia (MAB), no Corredor da Vitória. Hoje (17) e amanhã (18), das 11h às 20h, o público pode conferir uma programação que une gastronomia arte, moda e música. O evento tem entrada gratuita e é uma excelente pedida para quem quer curtir o visual do museu enquanto conhece produtores locais e opções de consumo consciente.
NOVELAS
ÊTA MUNDO MELHOR Celso e Ernesto se desesperam, e socorrem Sandra. Samir e Picolé decidem procurar Pureza. Zulma maltrata Pureza, que promete se vingar da mulher. Estela convence Ernesto a permitir que Túlio acuda a Baronesa/Sandra. Dita confronta Asdrúbal. Estela e Túlio constatam que a Baronesa/Sandra foi salva pelo camafeu de Anastácia. Tamires sugere que Mirtes seja a protagonista do musical de Cunegundes. Sandra exige que Celso e Ernesto se entendam. Celso pede que Sandra retire a queixa contra Túlio no hospital. Picolé e Samir encontram Pureza. Dita repreende Candinho por pedir para Asdrúbal vigiá-la com Lourival.18h40
CORAÇÃO ACELERADO Agrado tenta convencer Janete a viajar para Bom Retorno. Talita registra o beijo entre João Raul e Naiane. Alaorzinho se recusa a aceitar um namoro real entre João Raul e Naiane. Zilá fala mal de Nora, Leocádia e Rosalva. Walmir teme a reação de Alaorzinho à aproximação de João Raul e Naiane. Eliomar relembra a morte de Cecília e se sente culpado pela tragédia. Agrado tem um novo sonho com sua avó. João Raul e Naiane tentam esconder que dormiram juntos, mas Alaorzinho exige que a filha abra a porta de seu quarto. Agrado e Eduarda se conhecem em uma situação inusitada.19h45
TRÊS GRAÇAS Zenilda se desespera com a expulsão de Lorena. Raul confessa a Arminda que acredita que ela está envolvida no sumiço de Rogério. Josefa acolhe Raul ao saber que terá uma bisneta. Ferette fica estarrecido ao ver a foto mostrada por Macedo de Leonardo e Viviane, e exige que o filho se afaste da farmacêutica. Paulinho diz a Juquinha que o delegado Jairo quer que a dupla continue investigando sobre As Três Graças. Arminda tenta descobrir o que Gerluce e Raul estão tramando. Célio acompanha Arminda de carro atrás de Raul, quando chegam à Chacrinha.21H20
