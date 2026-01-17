EU TU, IA

Salvador do humor de Duvivier e a magia de Luiz Caldas aos eventos de rua e o rock de Raul Seixas

Entre teatro e as feirinhas ao ar livre, o roteiro de hoje é um mergulho em música, gastronomia e bons encontros sob o sol

Flavia Azevedo

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 11:18

Salvador Boa Praça Crédito: L&K Fotografia / Divulgação

Ar livre na Pituba

O Salvador Boa Praça abre seu calendário de 2026 ocupando a Praça Ana Lúcia Magalhães, na Pituba, com aquela vibe familiar que a gente adora. Hoje (17) e amanhã (18), a feira reúne moda, gastronomia e atividades infantis das 9h às 19h, com entrada franca. A trilha sonora está garantida: hoje, bandas como Trezelétricos e Remind preparam o terreno para o Araketu, que encerra o dia às 18h. Já no domingo (18), após atrações como Adriano Santhana e Bolhas Gigantes, Pierre Onassis assume o palco às 18h para fechar o evento em grande estilo.

Raul Seixas Crédito: Divulgação

Para relembrar Raul Seixas

Se você é fã do “Maluco Beleza”, não pode perder o projeto “Zumbizando com Raul”, que recria o clima de uma mesa de bar para contar histórias e cantar os sucessos do ícone do rock brasileiro. O encontro é comandado por Nelito Reis, impressionante pela semelhança física e vocal com Raul, e por Sylvio Passos, amigo pessoal e guardião do acervo do artista. O espetáculo, concebido pela produtora Lado Doi2, acontece no Teatro SESI Rio Vermelho, nos próximos dias 29 e 30. Tudo com acesso gratuito. É pra se programar e não deixar de ir.

Gregório Duvivier traz a Salvador o seu monólogo cômico “O Céu Da Língua” Crédito: Divulgação

Gregório Duvivier

Para quem gosta de um humor que faz pensar, o ator Gregório Duvivier traz a Salvador o seu monólogo cômico “O Céu Da Língua”, inspirado na peça em que também atuou, “Um Português e Um Brasileiro Entram no Bar”. Sob a direção de Luciana Paes, o espetáculo propõe uma poesia divertida sobre a nossa própria língua. As apresentações acontecem no Sesc Casa do Comércio, no Caminho das Árvores, até esse domingo (18). Os ingressos podem ser comprador no Sympla ou presencialmente.

Luiz Caldas cantará clássicos de todas as fases da carreira Crédito: Márcio Santos

A Magia de Luiz Caldas

Nada combina mais com o verão baiano do que o som do pai da Axé Music ao pôr do sol. Neste domingo (18), o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), no Comércio, recebe o projeto ‘Magia’ de Luiz Caldas. A partir das 16h, o artista desfila clássicos indispensáveis como “Tieta”, “Ajayô” e a própria canção que dá nome ao projeto, prometendo ainda momentos de improviso e pura essência musical. Os ingressos para este encontro imperdível estão disponíveis para compra através da plataforma TicketMaker.

Vegan MAB

Para quem busca aliar lazer e bem-estar, a Feira Vegana Salvador realiza sua Edição de Verão nos jardins do Museu de Arte da Bahia (MAB), no Corredor da Vitória. Hoje (17) e amanhã (18), das 11h às 20h, o público pode conferir uma programação que une gastronomia arte, moda e música. O evento tem entrada gratuita e é uma excelente pedida para quem quer curtir o visual do museu enquanto conhece produtores locais e opções de consumo consciente.

