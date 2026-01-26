Salvador recebe evento de pagode gospel na Arena Fonte Nova; confira as atrações

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 19:00
Salvador recebe um evento de pagode gospel no dia 14 de março. O Sunset Gospel vai reunir artistas de destaque do cenário na Arena Fonte Nova, no bairro de Nazaré. Entre as atrações, estão os cantores Negão da Marcha, Edi Venas, Victin e Samuel Eleotério, além dos grupos Samba Pra God e Marcados Pagode Gospel.
Os shows, que misturam louvor, adoração e celebração ao som do pagode gospel, vão acontecer em um palco 360º, que permite uma experiência imersiva para o público. Além disso, o evento começa às 13h, permitindo que parte das apresentações aconteça ao pôr do sol.
Confira quem vai se apresentar
Os ingressos estão à venda pelo valor promocional de R$ 90, através da plataforma Bilhetify.
“Mais do que um show, o Sunset Gospel é um movimento. É um encontro de fé, música e cultura que transforma o pôr do sol em um momento de conexão profunda entre pessoas, espiritualidade e propósito. Cada edição é pensada para tocar corações e criar memórias que vão além do palco", disse Sandro Bispo, CEO da Conexão Produções, responsável pela realização do projeto.