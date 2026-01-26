MÚSICA E FÉ

Salvador recebe evento de pagode gospel na Arena Fonte Nova; confira as atrações

Evento vai acontecer no dia 14 de maço

Monique Lobo

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 19:00

Arena Fonte Nova vai receber um evento de pagode gospel Crédito: San Júnior / EC Bahia

Salvador recebe um evento de pagode gospel no dia 14 de março. O Sunset Gospel vai reunir artistas de destaque do cenário na Arena Fonte Nova, no bairro de Nazaré. Entre as atrações, estão os cantores Negão da Marcha, Edi Venas, Victin e Samuel Eleotério, além dos grupos Samba Pra God e Marcados Pagode Gospel.

Os shows, que misturam louvor, adoração e celebração ao som do pagode gospel, vão acontecer em um palco 360º, que permite uma experiência imersiva para o público. Além disso, o evento começa às 13h, permitindo que parte das apresentações aconteça ao pôr do sol.

Os ingressos estão à venda pelo valor promocional de R$ 90, através da plataforma Bilhetify.