FRENTE FRIA

Evento gospel é adiado em Lauro de Freitas após chuvas e alagamentos

Celebra Lauro aconteceria nesta sexta-feira (21) e sábado (22)

Maysa Polcri

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 17:34

Alagamento em Lauro de Freitas Crédito: Reprodução

A prefeitura de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, anunciou o adiamento do evento gospel gratuito Celebra Lauro, que aconteceria nesta sexta-feira (21) e no sábado (22), na Praça Matriz. O motivo são as fortes chuvas que atingem a cidade desde quinta-feira (20). Diversos pontos de alagamentos foram registrados.

Em nota, a prefeitura afirma que a decisão de adiamento tem como objetivo garantir a segurança do público e dos artistas. "A decisão foi tomada em conjunto com a Ordem de Pastores Evangélicos de Lauro de Freitas e com as produtoras das bandas, priorizando a proteção do público, dos trabalhadores e de todos os envolvidos", disse. A nova data do evento não foi anunciada.

Alagamentos em Lauro de Freitas 1 de 5

Ao longo desta sexta-feira (21), a cidade registrou alagamentos em diferentes pontos, como na avenida Luiz Tarquínio Pontes e na rua Dr. Gerino de Souza Filho (veja imagens abaixo). Carros não conseguiram atravessar os pontos mais críticos e até ônibus foram registrados com água na metade da altura dos coletivos. Motoristas enfrentam tráfego intenso na Estrada do Coco (BA-099), que liga Lauro de Freitas a Salvador.

Na capital baiana, o show da cantora Rachel Reis no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) também foi adiado por causa das fortes chuvas que atingem a capital desde quinta-feira (20). A apresentação aconteceria neste sábado (22). A apresentação foi remarcada para o dia 10 de janeiro de 2026.