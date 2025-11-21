Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Evento gospel é adiado em Lauro de Freitas após chuvas e alagamentos

Celebra Lauro aconteceria nesta sexta-feira (21) e sábado (22)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 17:34

Alagamento em Lauro de Freitas
Alagamento em Lauro de Freitas Crédito: Reprodução

A prefeitura de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, anunciou o adiamento do evento gospel gratuito Celebra Lauro, que aconteceria nesta sexta-feira (21) e no sábado (22), na Praça Matriz. O motivo são as fortes chuvas que atingem a cidade desde quinta-feira (20). Diversos pontos de alagamentos foram registrados. 

Em nota, a prefeitura afirma que a decisão de adiamento tem como objetivo garantir a segurança do público e dos artistas. "A decisão foi tomada em conjunto com a Ordem de Pastores Evangélicos de Lauro de Freitas e com as produtoras das bandas, priorizando a proteção do público, dos trabalhadores e de todos os envolvidos", disse. A nova data do evento não foi anunciada. 

Alagamentos em Lauro de Freitas

Alagamentos em Lauro de Freitas por Reprodução
Alagamentos em Lauro de Freitas por Reprodução
Alagamentos em Lauro de Freitas por Reprodução
Alagamentos em Lauro de Freitas por Reprodução
Alagamento em Lauro de Freitas por Reprodução
1 de 5
Alagamentos em Lauro de Freitas por Reprodução

Ao longo desta sexta-feira (21), a cidade registrou alagamentos em diferentes pontos, como na avenida Luiz Tarquínio Pontes e na rua Dr. Gerino de Souza Filho (veja imagens abaixo). Carros não conseguiram atravessar os pontos mais críticos e até ônibus foram registrados com água na metade da altura dos coletivos. Motoristas enfrentam tráfego intenso na Estrada do Coco (BA-099), que liga Lauro de Freitas a Salvador. 

Na capital baiana, o show da cantora Rachel Reis no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) também foi adiado por causa das fortes chuvas que atingem a capital desde quinta-feira (20). A apresentação aconteceria neste sábado (22). A apresentação foi remarcada para o dia 10 de janeiro de 2026.

O show em comemoração aos 20 anos de carreira do cantor Léo Santana, que aconteceria na quinta (20), na Praça Maria Felipa, no Centro de Salvador, também precisou ser cancelado. A nova apresentação foi marcada para domingo (23).

Leia mais

Imagem - Apagão, alagamentos e queda de árvore: chuva forte provoca diversas ocorrências na Bahia

Apagão, alagamentos e queda de árvore: chuva forte provoca diversas ocorrências na Bahia

Imagem - Chuva alaga área de igreja, deixa fiéis ilhados e inunda ruas em Feira de Santana

Chuva alaga área de igreja, deixa fiéis ilhados e inunda ruas em Feira de Santana

Imagem - Chuva em Salvador supera média esperada para novembro em apenas 1h

Chuva em Salvador supera média esperada para novembro em apenas 1h

Mais recentes

Imagem - Farmácia é interditada após fiscalização encontrar produtos vencidos e irregularidades

Farmácia é interditada após fiscalização encontrar produtos vencidos e irregularidades
Imagem - Deputado baiano vira motorista de aplicativo por um dia em Salvador: 'Aprendendo'

Deputado baiano vira motorista de aplicativo por um dia em Salvador: 'Aprendendo'
Imagem - Carlinhos Brown, Timbalada e Saulo Fernandes participam de show gratuito em Salvador; saiba mais

Carlinhos Brown, Timbalada e Saulo Fernandes participam de show gratuito em Salvador; saiba mais

MAIS LIDAS

Imagem - Sem cumprir exigências, Mirassol pode perder vaga na Libertadores e beneficiar Bahia
01

Sem cumprir exigências, Mirassol pode perder vaga na Libertadores e beneficiar Bahia

Imagem - Mais de 140 aves silvestres são resgatadas de cativeiro
02

Mais de 140 aves silvestres são resgatadas de cativeiro

Imagem - 3 signos sentem a vida destravar de vez a partir desta sexta-feira (21 de novembro)
03

3 signos sentem a vida destravar de vez a partir desta sexta-feira (21 de novembro)

Imagem - Clientes reclamam de falta de lambreta, e restaurantes limitam pedidos em festival na Mouraria
04

Clientes reclamam de falta de lambreta, e restaurantes limitam pedidos em festival na Mouraria