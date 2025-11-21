Show de Rachel Reis em Salvador é adiado por causa do temporal; veja nova data

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 21 de novembro de 2025 às 15:29
O show da cantora Rachel Reis no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), em Salvador, foi adiado por causa das fortes chuvas que atingem a capital desde quinta-feira (20). A apresentação aconteceria neste sábado (22).
Rachel Reis
De acordo com o comunicado, que foi publicado nas redes sociais da artista nesta sexta-feira (21), o show foi remarcado para o dia 10 de janeiro de 2026.
Os ingressos continuarão válidos, segundo o aviso. "Aqueles que optarem pela restituição dos valores pagos, deverão solicitar o reembolso até o dia 6 de dezembro na plataforma Sympla", informa.
Quem esperava curtir o grande show de Léo Santana nesta quinta-feira (20) vai precisar segurar a ansiedade por mais alguns dias. Por causa do forte temporal que atinge Salvador desde a tarde, o cantor precisou adiar a gravação do audiovisual “Léo Santana - DNA de Gigante”, que marcaria seus 20 anos de carreira e integraria a programação do Dia da Consciência Negra.
A apresentação gratuita estava marcada para começar às 15h, na Praça Maria Felipa, no Comércio, e fazia parte do Novembro Salvador Capital Afro. Mas, com as chuvas intensas, relâmpagos e rajadas de vento, a equipe do artista decidiu priorizar a segurança do público. Em comunicado oficial, a Salvador Produções explicou que a decisão foi tomada após orientação do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura. O show agora está previsto para domingo, dia 23 de novembro, às 15h, no mesmo local.
Show de Léo Santana é cancelado por fortes chuvas em Salvador