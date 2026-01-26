Acesse sua conta
Vazamento de esgoto causa transtorno em academia de bairro nobre em Salvador

Alunos compartilharam registros nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 19:11

Vazamento em unidade da SmartFit em Salvador
Vazamento em unidade da Smart Fit em Salvador Crédito: Reprodução

Alunos da Smart Fit localizada dentro do Clube Bahiano de Tênis, no bairro da Graça, em Salvador, foram surpreendidos por um vazamento da rede de esgoto nesta segunda-feira (26). Uma parte considerável do salão da academia foi tomada por água e resíduos. Os registros foram compartilhados nas redes sociais. 

Em uma das imagens, é possível ver que uma funcionária realiza a limpeza do local, enquanto alguns alunos continuam fazendo atividade física. Sinalizações informando que o piso estava molhado foram instaladas para evitar acidentes. 

Vazamento de esgoto em unidade da SmartFit em Salvador

Vazamento de esgoto em unidade da SmartFit em Salvador por Reprodução
Vazamento de esgoto em unidade da SmartFit em Salvador por Reprodução
Vazamento de esgoto em unidade da SmartFit em Salvador por Reprodução
Vazamento de esgoto em unidade da SmartFit em Salvador por Reprodução
Vazamento de esgoto em unidade da SmartFit em Salvador por Reprodução
Vazamento de esgoto em unidade da SmartFit em Salvador por Reprodução
1 de 6
Vazamento de esgoto em unidade da SmartFit em Salvador por Reprodução

Em nota, a Smart Fit confirmou que houve uma obstrução na rede de esgoto compartilhada e disse que o problema foi solucionado. "A desobstrução foi realizada no final da tarde e a academia funciona normalmente", afirma a empresa. 

