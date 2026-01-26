Vazamento de esgoto causa transtorno em academia de bairro nobre em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 19:11
Alunos da Smart Fit localizada dentro do Clube Bahiano de Tênis, no bairro da Graça, em Salvador, foram surpreendidos por um vazamento da rede de esgoto nesta segunda-feira (26). Uma parte considerável do salão da academia foi tomada por água e resíduos. Os registros foram compartilhados nas redes sociais.
Em uma das imagens, é possível ver que uma funcionária realiza a limpeza do local, enquanto alguns alunos continuam fazendo atividade física. Sinalizações informando que o piso estava molhado foram instaladas para evitar acidentes.
Vazamento de esgoto em unidade da SmartFit em Salvador
Em nota, a Smart Fit confirmou que houve uma obstrução na rede de esgoto compartilhada e disse que o problema foi solucionado. "A desobstrução foi realizada no final da tarde e a academia funciona normalmente", afirma a empresa.