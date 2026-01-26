JÁ VIU ISSO?

Vazamento de esgoto causa transtorno em academia de bairro nobre em Salvador

Alunos compartilharam registros nas redes sociais

Maysa Polcri

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 19:11

Vazamento em unidade da Smart Fit em Salvador Crédito: Reprodução

Alunos da Smart Fit localizada dentro do Clube Bahiano de Tênis, no bairro da Graça, em Salvador, foram surpreendidos por um vazamento da rede de esgoto nesta segunda-feira (26). Uma parte considerável do salão da academia foi tomada por água e resíduos. Os registros foram compartilhados nas redes sociais.

Em uma das imagens, é possível ver que uma funcionária realiza a limpeza do local, enquanto alguns alunos continuam fazendo atividade física. Sinalizações informando que o piso estava molhado foram instaladas para evitar acidentes.

