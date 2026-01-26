Acesse sua conta
Baiana de 17 anos conquista o 1º lugar em Medicina na USP

Um dos cursos mais concorridos do país, teve 90 candidatos por vaga este ano

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 20:59

Anna Laura Batista
Anna Laura Batista Crédito: Divulgação

Uma das vagas mais disputadas do país foi conquistada por uma jovem baiana de 17 anos. Anna Laura Batista, estudante do Colégio São Paulo, conquistou o primeiro lugar no curso de Medicina na Universidade de São Paulo (USP). De acordo com informações da Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), responsável pela seleção para a USP, em 2026, o curso de Medicina teve 90,7 candidatos por vaga.

Em seu colégio, a jovem se destacou pela participação em jogos olímpicos do conhecimento. Em suas redes sociais, a instituição prestou uma homenagem à aluna. "O Colégio São Paulo parabeniza Anna Laura e deseja uma jornada repleta de aprendizados, conquistas e realizações nesta nova etapa", escreveu.

Além da vaga da USP, Anna Laura também foi aprovada duas vezes na Escola Bahiana de Medicina, em Salvador. “Sempre tive uma base sólida, com incentivo da família e gosto pelos estudos. Ao longo da minha trajetória escolar, especialmente no terceiro ano, vivi um período intenso por causa dos vestibulares, mas contei com muito apoio dos professores e de toda a equipe do Colégio São Paulo. A aprovação na USP foi um choque e uma felicidade enorme, até hoje parece que a ficha ainda não caiu", contou a jovem, em entrevista ao Alô Alô Bahia.

