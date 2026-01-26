BRILHANTE

Baiana de 17 anos conquista o 1º lugar em Medicina na USP

Um dos cursos mais concorridos do país, teve 90 candidatos por vaga este ano

Monique Lobo

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 20:59

Anna Laura Batista Crédito: Divulgação

Uma das vagas mais disputadas do país foi conquistada por uma jovem baiana de 17 anos. Anna Laura Batista, estudante do Colégio São Paulo, conquistou o primeiro lugar no curso de Medicina na Universidade de São Paulo (USP). De acordo com informações da Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), responsável pela seleção para a USP, em 2026, o curso de Medicina teve 90,7 candidatos por vaga.

Em seu colégio, a jovem se destacou pela participação em jogos olímpicos do conhecimento. Em suas redes sociais, a instituição prestou uma homenagem à aluna. "O Colégio São Paulo parabeniza Anna Laura e deseja uma jornada repleta de aprendizados, conquistas e realizações nesta nova etapa", escreveu.