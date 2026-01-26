Acesse sua conta
Evento em Salvador debate inovação e soluções para a saúde pública no Brasil

Evento aconteceu nesta segunda-feira (26) no Fera Palace Hotel

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 21:41

Conexões FME – Inovação e Saúde Pública no Brasil
Conexões FME – Inovação e Saúde Pública no Brasil Crédito: Divulgação

O encontro Conexões FME – Inovação e Saúde Pública no Brasil reuniu especialistas, pesquisadores e representantes dos setores público, privado e do terceiro setor nesta segunda-feira (26), no Fera Palace Hotel, em Salvador. O projeto, realizado pela Fundação Maria Emília (FME), promoveu um espaço de diálogo sobre soluções inovadoras e de alto impacto social nas áreas de saúde e na educação.

“O Conexões FME é um espaço de diálogo qualificado que reúne especialistas de diferentes setores para discutir soluções inovadoras aplicadas à saúde pública. A proposta é estimular a troca de experiências e fortalecer conexões que possam se transformar em ações e projetos de impacto”, comenta Thamile Accioly, diretora executiva.

A iniciativa também reafirmou o papel da fundação como investidora social privada que fomenta conhecimento, pesquisa e parcerias institucionais no Brasil e no exterior, com foco especial na Bahia.

“A Fundação Maria Emília nasceu do compromisso de investir onde o impacto é mais necessário. Atuamos para fortalecer a saúde e a educação por meio de conhecimento, pesquisa e parcerias que geram transformação real, especialmente na Bahia”, acrescenta Thamile Accioly.

A roda de conversa contou com a mediação do cardiologista e pesquisador Luís Cláudio Correia, referência nacional em medicina baseada em evidências. Além dele, participaram os especialistas: Ana Helena Ulbrich, cofundadora da NoHarm.ai e reconhecida pela reviste Time entre as 100 pessoas mais influentes do mundo em Inteligência Artificial (IA); Arthur Lima, CEO da healthtech AfroSaúde e destaque da Forbes Under 30; Evelyn Lepka de Lima, infectologista e bolsista da FME, atualmente coordenadora do Programa de Controle da Tuberculose no Sistema Único de Saúde (SUS) em Guarujá, São Paulo; e Pablo Ivan Ramos, coordenador do Cidacs/Fiocruz Bahia, referência em bioinformática e vigilância de surtos.

Saúde Evento Conexões fme – Inovação E Saúde Pública no Brasil

