DIÁLOGO

Evento em Salvador debate inovação e soluções para a saúde pública no Brasil

Evento aconteceu nesta segunda-feira (26) no Fera Palace Hotel

Monique Lobo

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 21:41

Conexões FME – Inovação e Saúde Pública no Brasil Crédito: Divulgação

O encontro Conexões FME – Inovação e Saúde Pública no Brasil reuniu especialistas, pesquisadores e representantes dos setores público, privado e do terceiro setor nesta segunda-feira (26), no Fera Palace Hotel, em Salvador. O projeto, realizado pela Fundação Maria Emília (FME), promoveu um espaço de diálogo sobre soluções inovadoras e de alto impacto social nas áreas de saúde e na educação.

“O Conexões FME é um espaço de diálogo qualificado que reúne especialistas de diferentes setores para discutir soluções inovadoras aplicadas à saúde pública. A proposta é estimular a troca de experiências e fortalecer conexões que possam se transformar em ações e projetos de impacto”, comenta Thamile Accioly, diretora executiva.

A iniciativa também reafirmou o papel da fundação como investidora social privada que fomenta conhecimento, pesquisa e parcerias institucionais no Brasil e no exterior, com foco especial na Bahia.

“A Fundação Maria Emília nasceu do compromisso de investir onde o impacto é mais necessário. Atuamos para fortalecer a saúde e a educação por meio de conhecimento, pesquisa e parcerias que geram transformação real, especialmente na Bahia”, acrescenta Thamile Accioly.