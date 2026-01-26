Acesse sua conta
PM de férias é baleado em bar e tem arma roubada

Subtenente foi abordado por três criminosos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 08:50

Um subtenente da Polícia Militar foi baleado na madrugada deste domingo (25) enquanto estava em um bar no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza. O policial, que estava de férias, teve a arma de fogo roubada durante a ação criminosa. A pistola, pertencente ao acervo da corporação, foi recuperada horas depois.

O caso aconteceu na Rua Astrogildo Fontoura. Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, o agente relatou que estava no estabelecimento quando foi abordado por três homens. Durante a ação, os suspeitos efetuaram disparos, atingindo o policial.

O subtenente foi socorrido por um familiar e levado a uma unidade de saúde. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.

De acordo com a PM, a arma roubada foi localizada por volta das 7h30, no bairro Álvaro Weyne, durante diligências realizadas por equipes do Batalhão de Comando Tático Motorizado (Cotam). A Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) informou que a pistola, junto com munições, havia sido abandonada próxima a uma árvore, na Travessa dos Sabiás.

O policial baleado é lotado no 17º Batalhão da Polícia Militar, em Fortaleza. Equipes seguem em buscas para identificar e localizar os envolvidos no crime.

