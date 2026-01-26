Acesse sua conta
Nikolas pede 'Nordeste livre' em discurso feito em Brasília

Deputado do PL discursou depois de parte dos apoiadores que o aguardavam serem atingidos por raio

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 09:41

Nikolas Ferreira
Nikolas Ferreira Crédito: BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto

“O Nordeste vai ser livre e vai acordar.” A frase foi um dos pontos centrais do discurso do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) no encerramento do ato realizado na praça do Cruzeiro, em Brasília, na tarde desta terça-feira. A manifestação, convocada com o slogan “Acorda, Brasil”, marcou o fim de uma caminhada de uma semana iniciada em Minas Gerais e teve tom de mobilização política e eleitoral.

Ao falar diretamente ao público, Nikolas disse que parte do país ainda é alvo de preconceito durante períodos eleitorais, mas atribuiu isso à incapacidade da direita de dialogar com essas regiões. “Eu sei que chega na eleição, tem muita gente que guarda um sentimento contra o Norte, contra o Nordeste, mas posso falar uma coisa pra vocês, se o PT chegou lá e manipulou essas pessoas, é porque nós não conseguimos chegar nelas para levar a verdade. O Nordeste vai ser livre e vai acordar”, afirmou.

Veja o momento em que o raio atinge o local

O parlamentar também fez críticas duras ao governo federal e a integrantes do Judiciário. Sem citar os feridos por um raio que atingiu o local antes de sua fala, Nikolas cobrou a abertura de duas comissões parlamentares mistas de inquérito. “Nós estamos aqui também como um grito de quem não aguenta mais, pra poder saber e punir quem teve ações criminosas ou o que aconteceu pra uma esposa de um ministro do STF ter um contrato de R$ 129 milhões com o Banco Master”, declarou.

Em outro momento, voltou a criticar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e magistrados. “Sabe o que é engraçado? Que o brasileiro paga altas contas e aí o governo Lula, juntamente com vários outros magistrados, utilizam dos seus recursos pra poder desviar da sua finalidade, enquanto o povo sofre, você vê pessoas como o filho do Lula tendo mesadinha e enchendo o bolso de dinheiro”, disse.

Antes do discurso final, a queda de um raio provocou pânico entre os participantes e deixou dezenas de feridos. O Corpo de Bombeiros montou tendas de atendimento e encaminhou vítimas para hospitais da capital. Após o evento, Nikolas visitou os feridos no Hospital de Base do DF e publicou um vídeo nas redes sociais negando falta de organização. “Aconteceu um incidente natural. Foi algo que foge do nosso controle”, afirmou.

Nikolas Ferreira

