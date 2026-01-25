'FOI UMA EXPLOSÃO'

Mulher atingida por raio em grupo de Nikolas Ferreira: 'Eu vi a morte'

Mais de 30 pessoas ficaram feridas no ato do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) no DF

Metrópoles

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 16:34

Mulher foi atingida por raio em grupo de Nikolas Ferreira Crédito: Breno Esaki / Metrópoles

Um raio deixou mais de 30 feridas durante o ato do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) neste domingo, em Brasília. O movimento foi na praça do Cruzeiro, onde estava a servidora Mônica Vidal, 45 anos. Ela foi uma das pessoas atingidas pelo raio. Ao Metrópoles, ela disse que só sentiu seu corpo caindo no chão.

“Eu vi o raio como se fosse uma explosão mesmo. Foi tão forte que todo mundo caiu. Eu senti meu braço envergar, fiquei dura e caí para trás. Eu não sei como, mas consigo me levantar com os braços envergados, para eu tirar meu marido da água”, disse ao Metrópoles.

