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Cor e número da sorte de hoje (15 de março): domingo traz leveza, reencontros e novas perspectivas para os signos

O domingo convida a desacelerar e prestar mais atenção nas relações, nos sentimentos e nas pequenas oportunidades que surgem ao longo do dia

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de março de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

A energia do dia de hoje, domingo, 15 de março, favorece conversas sinceras, momentos de descanso e reflexões sobre o que realmente importa. Para muitos signos, o domingo pode trazer clareza sobre decisões que estavam sendo adiadas.

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Áries: O domingo pede calma e momentos de descanso para recuperar as energias. Aproveite para desacelerar e pensar com mais clareza nos próximos passos.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 1

Touro: Estar perto da família ou de pessoas queridas pode trazer conforto emocional. Pequenos planos para a semana podem começar a se desenhar hoje.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 8

Gêmeos: Conversas leves e encontros agradáveis tendem a marcar o domingo. Uma ideia interessante pode surgir de maneira espontânea.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 6

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Câncer: O dia favorece atividades tranquilas e momentos de introspecção. Dar atenção à casa ou à família pode trazer sensação de equilíbrio.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 4

Leão: O domingo pode trazer convites inesperados ou encontros animados. Aproveite para renovar o ânimo e fortalecer amizades.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 9

Virgem: Organizar pensamentos e planos para os próximos dias pode ajudar a começar a semana com mais tranquilidade. Pequenas decisões fazem diferença.

Cor da sorte: Azul-claro

Número da sorte: 3

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Libra: O domingo favorece atividades culturais, conversas inspiradoras ou momentos criativos. Deixe a mente explorar novas ideias.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 11

Escorpião: O dia pode trazer reflexões importantes sobre sentimentos ou relações. Ouvir a própria intuição ajuda a enxergar melhor algumas situações.

Cor da sorte: Bordô

Número da sorte: 7

Sagitário: A vontade de explorar novos lugares ou fazer algo diferente pode aparecer hoje. Um passeio simples já pode renovar seu humor.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 5

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Capricórnio: O domingo pede pausa e descanso antes de retomar o ritmo da semana. Aproveite para cuidar de si e recarregar as energias.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 2

Aquário: O dia favorece conversas profundas e momentos de troca com pessoas importantes. Novas ideias podem surgir dessas interações.

Cor da sorte: Turquesa

Número da sorte: 10

Peixes: A sensibilidade estará mais forte hoje, favorecendo momentos de carinho e conexão com quem você ama. Valorize esses instantes.

Cor da sorte: Lilás

Número da sorte: 12

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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