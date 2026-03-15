Cor e número da sorte de hoje (15 de março): domingo traz leveza, reencontros e novas perspectivas para os signos

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Giuliana Mancini
Publicado em 15 de março de 2026 às 09:00
A energia do dia de hoje, domingo, 15 de março, favorece conversas sinceras, momentos de descanso e reflexões sobre o que realmente importa. Para muitos signos, o domingo pode trazer clareza sobre decisões que estavam sendo adiadas.
Áries: O domingo pede calma e momentos de descanso para recuperar as energias. Aproveite para desacelerar e pensar com mais clareza nos próximos passos.
Cor da sorte: Vermelho
Número da sorte: 1
Touro: Estar perto da família ou de pessoas queridas pode trazer conforto emocional. Pequenos planos para a semana podem começar a se desenhar hoje.
Cor da sorte: Verde
Número da sorte: 8
Gêmeos: Conversas leves e encontros agradáveis tendem a marcar o domingo. Uma ideia interessante pode surgir de maneira espontânea.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 6
O que deixa cada signo instantaneamente irritado
Câncer: O dia favorece atividades tranquilas e momentos de introspecção. Dar atenção à casa ou à família pode trazer sensação de equilíbrio.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 4
Leão: O domingo pode trazer convites inesperados ou encontros animados. Aproveite para renovar o ânimo e fortalecer amizades.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 9
Virgem: Organizar pensamentos e planos para os próximos dias pode ajudar a começar a semana com mais tranquilidade. Pequenas decisões fazem diferença.
Cor da sorte: Azul-claro
Número da sorte: 3
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
Libra: O domingo favorece atividades culturais, conversas inspiradoras ou momentos criativos. Deixe a mente explorar novas ideias.
Cor da sorte: Rosa
Número da sorte: 11
Escorpião: O dia pode trazer reflexões importantes sobre sentimentos ou relações. Ouvir a própria intuição ajuda a enxergar melhor algumas situações.
Cor da sorte: Bordô
Número da sorte: 7
Sagitário: A vontade de explorar novos lugares ou fazer algo diferente pode aparecer hoje. Um passeio simples já pode renovar seu humor.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 5
O que cada signo faz quando ninguém está vendo
Capricórnio: O domingo pede pausa e descanso antes de retomar o ritmo da semana. Aproveite para cuidar de si e recarregar as energias.
Cor da sorte: Marrom
Número da sorte: 2
Aquário: O dia favorece conversas profundas e momentos de troca com pessoas importantes. Novas ideias podem surgir dessas interações.
Cor da sorte: Turquesa
Número da sorte: 10
Peixes: A sensibilidade estará mais forte hoje, favorecendo momentos de carinho e conexão com quem você ama. Valorize esses instantes.
Cor da sorte: Lilás
Número da sorte: 12