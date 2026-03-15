ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (15 de março): domingo traz leveza, reencontros e novas perspectivas para os signos

O domingo convida a desacelerar e prestar mais atenção nas relações, nos sentimentos e nas pequenas oportunidades que surgem ao longo do dia

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de março de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

A energia do dia de hoje, domingo, 15 de março, favorece conversas sinceras, momentos de descanso e reflexões sobre o que realmente importa. Para muitos signos, o domingo pode trazer clareza sobre decisões que estavam sendo adiadas.

Áries: O domingo pede calma e momentos de descanso para recuperar as energias. Aproveite para desacelerar e pensar com mais clareza nos próximos passos.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 1

Touro: Estar perto da família ou de pessoas queridas pode trazer conforto emocional. Pequenos planos para a semana podem começar a se desenhar hoje.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 8

Gêmeos: Conversas leves e encontros agradáveis tendem a marcar o domingo. Uma ideia interessante pode surgir de maneira espontânea.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 6

O que deixa cada signo instantaneamente irritado 1 de 12

Câncer: O dia favorece atividades tranquilas e momentos de introspecção. Dar atenção à casa ou à família pode trazer sensação de equilíbrio.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 4

Leão: O domingo pode trazer convites inesperados ou encontros animados. Aproveite para renovar o ânimo e fortalecer amizades.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 9

Virgem: Organizar pensamentos e planos para os próximos dias pode ajudar a começar a semana com mais tranquilidade. Pequenas decisões fazem diferença.

Cor da sorte: Azul-claro

Número da sorte: 3

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Libra: O domingo favorece atividades culturais, conversas inspiradoras ou momentos criativos. Deixe a mente explorar novas ideias.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 11

Escorpião: O dia pode trazer reflexões importantes sobre sentimentos ou relações. Ouvir a própria intuição ajuda a enxergar melhor algumas situações.

Cor da sorte: Bordô

Número da sorte: 7

Sagitário: A vontade de explorar novos lugares ou fazer algo diferente pode aparecer hoje. Um passeio simples já pode renovar seu humor.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 5

O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Capricórnio: O domingo pede pausa e descanso antes de retomar o ritmo da semana. Aproveite para cuidar de si e recarregar as energias.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 2

Aquário: O dia favorece conversas profundas e momentos de troca com pessoas importantes. Novas ideias podem surgir dessas interações.

Cor da sorte: Turquesa

Número da sorte: 10

Peixes: A sensibilidade estará mais forte hoje, favorecendo momentos de carinho e conexão com quem você ama. Valorize esses instantes.

Cor da sorte: Lilás