VIOLÊNCIA

Homem é preso após agredir e tentar afogar parceira grávida de cinco meses

Policiais encontraram vítima com uma lesão na testa

Esther Morais

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 09:34

Praia de Ponta Verde Crédito: Jonathan Lins/ Secom Maceió

Um homem foi preso na madrugada da última sexta-feira (23) após agredir e tentar afogar a companheira, grávida de cinco meses, na Praia de Ponta Verde, em Maceió. A identidade do suspeito não foi divulgada pela Polícia Militar de Alagoas (PM/AL).

Os policiais encontraram a vítima com uma lesão na testa, bastante abalada emocionalmente e chorando. Ela informou aos militares que está gestante de cinco meses.

O suspeito apresentava escoriações decorrentes de agressões de populares, que intervieram para contê-lo no momento da violência. À polícia, a vítima relatou que o casal havia participado de um passeio de barco antes do ocorrido.

Após o retorno, o homem teria perdido uma bolsa com dinheiro e um aparelho celular, passando a ficar agitado. Em seguida, ele puxou os cabelos da mulher e tentou afogá-la no mar.