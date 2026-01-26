Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem é preso após agredir e tentar afogar parceira grávida de cinco meses

Policiais encontraram vítima com uma lesão na testa

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 09:34

Praia de Ponta Verde Crédito: Jonathan Lins/ Secom Maceió

Um homem foi preso na madrugada da última sexta-feira (23) após agredir e tentar afogar a companheira, grávida de cinco meses, na Praia de Ponta Verde, em Maceió. A identidade do suspeito não foi divulgada pela Polícia Militar de Alagoas (PM/AL).

Os policiais encontraram a vítima com uma lesão na testa, bastante abalada emocionalmente e chorando. Ela informou aos militares que está gestante de cinco meses.

O suspeito apresentava escoriações decorrentes de agressões de populares, que intervieram para contê-lo no momento da violência. À polícia, a vítima relatou que o casal havia participado de um passeio de barco antes do ocorrido.

Após o retorno, o homem teria perdido uma bolsa com dinheiro e um aparelho celular, passando a ficar agitado. Em seguida, ele puxou os cabelos da mulher e tentou afogá-la no mar.

Segundo a PM, tanto a vítima quanto o agressor relataram que haviam consumido bebida alcoólica e que estão em Maceió a turismo. Ambos foram conduzidos à Central de Flagrantes, onde o homem foi autuado por lesão corporal contra a mulher, crime enquadrado na Lei Maria da Penha.

Mais recentes

Imagem - Blogueira é sufocada por namorado até desmaiar em elevador; vídeo flagrou agressão

Blogueira é sufocada por namorado até desmaiar em elevador; vídeo flagrou agressão
Imagem - Marcenaria, luz, excesso de hóspedes: as brigas que corretora que sumiu teve com vizinhos e síndico

Marcenaria, luz, excesso de hóspedes: as brigas que corretora que sumiu teve com vizinhos e síndico
Imagem - Nikolas pede 'Nordeste livre' em discurso feito em Brasília

Nikolas pede 'Nordeste livre' em discurso feito em Brasília

MAIS LIDAS

Imagem - Enquete BBB 26: Leandro, Matheus ou Brígido, quem deve ser eliminado no Paredão?
01

Enquete BBB 26: Leandro, Matheus ou Brígido, quem deve ser eliminado no Paredão?

Imagem - Crueldade na UTI: polícia revela como técnico matou pacientes dentro do hospital
02

Crueldade na UTI: polícia revela como técnico matou pacientes dentro do hospital

Imagem - Áries, Libra e Peixes têm virada poderosa nas finanças a partir de hoje (25 de janeiro)
03

Áries, Libra e Peixes têm virada poderosa nas finanças a partir de hoje (25 de janeiro)

Imagem - Caso Daiane: síndico de prédio onde corretora desapareceu é denunciado
04

Caso Daiane: síndico de prédio onde corretora desapareceu é denunciado