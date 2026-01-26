Homem é preso após agredir e tentar afogar parceira grávida de cinco meses

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 09:34
Um homem foi preso na madrugada da última sexta-feira (23) após agredir e tentar afogar a companheira, grávida de cinco meses, na Praia de Ponta Verde, em Maceió. A identidade do suspeito não foi divulgada pela Polícia Militar de Alagoas (PM/AL).
Os policiais encontraram a vítima com uma lesão na testa, bastante abalada emocionalmente e chorando. Ela informou aos militares que está gestante de cinco meses.
O suspeito apresentava escoriações decorrentes de agressões de populares, que intervieram para contê-lo no momento da violência. À polícia, a vítima relatou que o casal havia participado de um passeio de barco antes do ocorrido.
Após o retorno, o homem teria perdido uma bolsa com dinheiro e um aparelho celular, passando a ficar agitado. Em seguida, ele puxou os cabelos da mulher e tentou afogá-la no mar.
Segundo a PM, tanto a vítima quanto o agressor relataram que haviam consumido bebida alcoólica e que estão em Maceió a turismo. Ambos foram conduzidos à Central de Flagrantes, onde o homem foi autuado por lesão corporal contra a mulher, crime enquadrado na Lei Maria da Penha.