Blogueira é sufocada por namorado até desmaiar em elevador; vídeo flagrou agressão

Casal havia brigado por suspeita de traição

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 11:02

Blogueira é sufocada por namorado até desmaiar em elevador
Blogueira é sufocada por namorado até desmaiar em elevador Crédito: Reprodução / g1 GO

Um empresário de 35 anos foi flagrado agredindo a namorada, de 23, dentro de um elevador. No vídeo, a mulher é enforcada até desmaiar e, em seguida, arrastada para fora do elevador. Eles foram identificados como Alcides Bortoli Antunes e a influenciadora digital Nayara da Conceição Brito.

O casal mantinha um relacionamento havia cerca de quatro meses e, segundo a vítima, a agressão ocorreu após uma discussão motivada pela descoberta de uma suposta traição. De acordo com ela, o empresário a expulsou do apartamento durante a madrugada.

Empresário sufoca namorada dentro do elevador

Blogueira é sufocada por namorado até desmaiar em elevador; vídeo flagrou agressão por Reprodução / g1 GO

“Ele me obrigou a sair do apartamento e começou a me arrastar com muita força, porque eu não queria sair naquele horário. Ele me puxou de dentro do apartamento até o elevador”, disse Nayara ao g1 Goiás.

Segundo a influenciadora, após tornar o caso público nas redes sociais com o objetivo de alertar outras mulheres e evitar a impunidade, ela passou a responder a um processo por calúnia movido pelo ex-namorado.

Nayara relatou ainda que tentou acionar a polícia na portaria do prédio, mas o porteiro teria se recusado a fazer a ligação. Ela afirma que o empresário, que estava com o celular, foi quem acionou a Polícia Militar e apresentou a própria versão dos fatos.

“Quando a polícia chegou, não me encaminharam ao IML nem nos levaram para a delegacia. Apenas no dia seguinte consegui registrar o boletim de ocorrência”, contou.

No inquérito, a delegada responsável destacou que, à época, a Polícia Militar conversou apenas com o empresário e decidiu não dar prosseguimento ao procedimento, uma vez que ele não quis representar. Ainda conforme o registro, os policiais não teriam identificado marcas de agressão na vítima naquele momento.

A influenciadora afirmou que só foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) no dia seguinte, quando foram constatadas lesões. Ela disse que, após deixar Goiânia, não teve mais informações sobre o andamento do caso.

“Só voltei a ser acionada quando tive conhecimento do processo movido contra mim. Agora, com as imagens, meu advogado vai comprovar que não houve calúnia ou difamação. O vídeo mostra tudo. Fui a vítima. e não ele”, concluiu.

