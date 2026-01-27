Acesse sua conta
Operação contra fraude em licitações afasta servidores e bloqueia R$ 2 milhões na Bahia

Polícia Civil cumpre mandados em quatro municípios do Sudoeste

  Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 09:49

Operação acontece em quatro cidades
Operação acontece em quatro cidades Crédito: Divulgação/SSP

Celulares, computadores, documentos e cerca de R$ 70 mil em dinheiro foram apreendidos durante a Operação Carta Marcada, deflagrada na manhã desta terça-feira (27) em quatro municípios da Bahia, no âmbito de uma investigação sobre suspeitas de irregularidades em contratos firmados entre a Prefeitura de Itagibá e empresas privadas.

A ofensiva policial cumpriu 15 mandados de busca e apreensão em quatro municípios baianos: Itagibá, com sete ordens judiciais; Dário Meira, com quatro; Ipiaú, com três; e Jequié, com uma. Além das buscas, a Justiça determinou o afastamento de dois servidores municipais - um secretário e uma funcionária da Controladoria do Município - e o bloqueio de aproximadamente R$ 2 milhões em bens e valores de cada investigado.

Segundo as apurações, há indícios de um esquema criminoso estruturado para viabilizar contratações irregulares de prestação de serviços, com possível direcionamento de contratos e uso reiterado de inexigibilidade de licitação, em desacordo com a legislação. As investigações apontam ainda a existência de contratos supostamente superfaturados.

De acordo com a polícia, o grupo investigado seria formado por agentes públicos e representantes de duas empresas privadas de consultoria ligadas diretamente aos contratos sob análise. A atuação, conforme a investigação, contava com divisão de tarefas, estabilidade e mecanismos destinados à ocultação e ao desvio de recursos públicos.

A operação mobilizou cerca de 60 policiais civis e foi coordenada pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), por meio da Delegacia de Combate à Corrupção (Deccor). As investigações continuam para identificar outros valores possivelmente desviados e eventuais novos envolvidos, com o objetivo de responsabilizar todos os participantes do esquema.

