Operação contra fraude em licitações afasta servidores e bloqueia R$ 2 milhões na Bahia

Carol Neves
Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 09:49
Celulares, computadores, documentos e cerca de R$ 70 mil em dinheiro foram apreendidos durante a Operação Carta Marcada, deflagrada na manhã desta terça-feira (27) em quatro municípios da Bahia, no âmbito de uma investigação sobre suspeitas de irregularidades em contratos firmados entre a Prefeitura de Itagibá e empresas privadas.
A ofensiva policial cumpriu 15 mandados de busca e apreensão em quatro municípios baianos: Itagibá, com sete ordens judiciais; Dário Meira, com quatro; Ipiaú, com três; e Jequié, com uma. Além das buscas, a Justiça determinou o afastamento de dois servidores municipais - um secretário e uma funcionária da Controladoria do Município - e o bloqueio de aproximadamente R$ 2 milhões em bens e valores de cada investigado.
Operação acontece em quatro cidades baianas
Segundo as apurações, há indícios de um esquema criminoso estruturado para viabilizar contratações irregulares de prestação de serviços, com possível direcionamento de contratos e uso reiterado de inexigibilidade de licitação, em desacordo com a legislação. As investigações apontam ainda a existência de contratos supostamente superfaturados.
De acordo com a polícia, o grupo investigado seria formado por agentes públicos e representantes de duas empresas privadas de consultoria ligadas diretamente aos contratos sob análise. A atuação, conforme a investigação, contava com divisão de tarefas, estabilidade e mecanismos destinados à ocultação e ao desvio de recursos públicos.
A operação mobilizou cerca de 60 policiais civis e foi coordenada pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), por meio da Delegacia de Combate à Corrupção (Deccor). As investigações continuam para identificar outros valores possivelmente desviados e eventuais novos envolvidos, com o objetivo de responsabilizar todos os participantes do esquema.