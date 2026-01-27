Acesse sua conta
“Parece o Caribe”: banhistas lotam Cantagalo, única praia própria para banho em Salvador

Praia é única liberada para banho entre 38 pontos analisados pelo Inema em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 06:30

Praia do Cantagalo, na Cidade Baixa, foi a única avaliada como própria para banho em Salvador
Praia do Cantagalo, na Cidade Baixa, foi a única avaliada como própria para banho em Salvador Crédito: Maria Raquel Brito/CORREIO

Uma tarde com temperaturas acima de 30ºC pede banho de mar – o problema é quando apenas uma praia em toda a cidade está própria para banho. Esse é o caso de Salvador, de acordo com o Boletim de Balneabilidade do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). Do total de 38 pontos analisados na capital baiana, apenas a praia de Cantagalo recebeu a classificação de própria para uso recreativo.

Foi lá que Sônia Rodrigues, de 65 anos, aproveitou a segunda-feira (26), ao lado dos netos e da nora Daiane Reis, 39. Cantagalo, descrita por Sônia como a melhor praia de Salvador, é a queridinha da família. E isso antes mesmo de saberem que é, no momento, a única praia própria para banho na capital.

Praia do Cantagalo, na Cidade Baixa, foi a única avaliada como própria para banho em Salvador
Porto da Barra é um dos 37 trechos analisados como impróprios pelo Inema
Praia do Cantagalo, na Cidade Baixa, foi a única avaliada como própria para banho em Salvador por Maria Raquel Brito/CORREIO
Porto da Barra é um dos 37 trechos analisados como impróprios pelo Inema por Maria Raquel Brito/CORREIO
Praia do Cantagalo, na Cidade Baixa, foi a única avaliada como própria para banho em Salvador por Maria Raquel Brito/CORREIO
Praia do Cantagalo, na Cidade Baixa, foi a única avaliada como própria para banho em Salvador

“Limpíssima, quentinha, maravilhosa. Limpa, parece o Caribe. Na temperatura ideal pra gente vir curtir o verão de Salvador”, exibiu Daiane. Os elogios não eram da boca para fora. A turma chegou às 9h da manhã e continuava firme e forte às 15h20, entre banhos de mar e momentos de descanso na mesa.

Assim como Sônia, Anne Sales, de 43 anos, é moradora da Cidade Baixa e tem o costume de frequentar as praias próximas. Mas, na lista de Anne, Cantagalo nunca havia aparecido entre os pontos preferidos para passar o tempo. Hoje, depois de ver o boletim do Inema, resolveu testar: se arrumou, arrumou o filho Abraão, de quatro anos, e partiu.

“Eu venho toda segunda-feira para a praia, mas não essa. Vi a notícia no jornal e vim. Minha intenção era ir para Boa Viagem ou para a Praia do Meio, uma delas, mas mudei de ideia e voltei”, contou.

Se o clima era de tranquilidade na única praia própria para banho, a energia não era muito diferente em um dos 37 pontos avaliados como impróprios para banho pelo Inema. No Porto da Barra, banhistas locais e turistas lotaram a faixa de areia em plena segunda-feira.

A carioca Thaís Mendes, de 47 anos, está em Salvador desde o último dia 13. Desde que chegou, visita praticamente uma praia diferente por dia. Ontem, escolheu o já conhecido Porto para passear pela segunda vez, sem saber que o local não está próprio para banho.

“Não tô sabendo de nada, só vim me refrescar”, resumiu. “Se eu tivesse tido a informação, teria procurado alguma que tivesse própria para banho. [Agora] é confiar em Deus, né? Mas, aparentemente, a praia tá perfeita, tá linda, limpa.”

Segundo o boletim, as águas foram consideradas impróprias para banho em São Tomé de Paripe, Tubarão, Periperi, Penha, Bogari, Bonfim, Pedra Furada, Boa Viagem, Roma, Marina Contorno, Porto da Barra, Santa Maria, Buracão, Armação, Boca do Rio, Corsário, Patamares, Lagoa de Pituaçu, Piatã, Placafor, Lagoa do Abaeté, Farol de Itapuã e Stella Maris.

Praia de São Tomé de Paripe por Carolina Cerqueira/CORREIO
Praia de Tubarão por Paula Fróes/CORREIO
Praia da Penha por Fábio Marconi/Divulgação
Praia da Boa Viagem por Marina Silva/CORREIO*
Praia do Porto da Barra por Paula Froes
Banhistas na praia do Farol da Barra; trecho só é permitido de terça a sexta por Tiago Caldas/CORREIO
Crianças brincam na Praia de Ondina na sexta-feira (18) por Nara Gentil/CORREIO
Mar do Rio Vermelho por Gabriel Coimbra/Divulgação
Praia do Buracão, Salvador por Arisson Marinho / CORREIO
Praia de Amaralina por Ana Albuquerque/CORREIO
Praia da Pituba por Reprodução
Praia da Armação por Natália Leal
Praia da Boca do Rio por Max Haack/Secom
Praia de Patamares por Tripadvisor
Praia de Piatã é uma das 21 praias próprias para o banho por Arisson Marinho/CORREIO
Praia de Itapuã por Tiago CaldasArquivo Correio
Praia de Stella Maris por Ana Félix/ Divulgação
Praia do Flamengo por Nara Gentil/CORREIO
Praia de São Tomé de Paripe

Douglas Lones, de 30 anos, aproveitou o dia de sol para mergulhar nas águas tranquilas do Porto da Barra. Morador do Corredor da Vitória, já tinha visto o boletim e sabia dos riscos da praia, mas conseguiu se conter.

“É um dia quente, muito calor, né? Eu vejo a água transparente, não resisto e mesmo assim eu corro risco. Mas, sabendo já de tudo, de todos esses detalhes, sim, com certeza.” Se a avaliação do Inema muda algo para ele? “Não muda, porque eu moro aqui próximo, é só descer a ladeira da Barra e eu já estou aqui. Então, eu só venho”, afirmou.

Aline dos Santos, baiana de acarajé no Porto, acompanha de perto o movimento na praia. Para ela, o anúncio das condições das águas não fez com que os banhistas deixassem a Barra – pelo contrário.

“Está a mesma coisa, até melhorou mais. Domingo a gente saiu daqui 3h30 da manhã e ainda tinha gente chegando. [A avaliação] não muda nada, nada, nada. Quando der dez horas da noite, você pode vir aqui que o povo vai estar chegando”, disse.

