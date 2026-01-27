RISCO

Rodoviária de Salvador é parcialmente interditada após suspeita de bomba

Bope foi acionado e verificou material

A Rodoviária de Salvador, no bairro de Águas Claras, foi parcialmente interditada na noite de segunda-feira (26) após a suspeita de um possível artefato explosivo no local. A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar, incluindo o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

Segundo a PM, a guarnição foi acionada após a denúncia de um objeto suspeito abandonado por um indivíduo não identificado. A área foi imediatamente isolada por medida de segurança, e o Bope realizou a análise do material com o uso de equipamento de raio-x. Após a verificação, foi constatado que não se tratava de artefato explosivo, mas sim de peças de roupas e calçados.

Apesar da falsa suspeita, o policiamento na região segue reforçado, com o apoio de unidades convencionais, táticas e especializadas, além da realização de operações preventivas para coibir ações criminosas de qualquer natureza.

Em entrevista para a TV Bahia, o tenente-coronel Luciano Jorge, diretor de operações da Superintendência de Telecomunicações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), destacou que o terminal passou a contar com novas câmeras de segurança, integradas a sistemas de monitoramento.

Segundo ele, o equipamento permite alcançar um número maior de pessoas com mandado de prisão em aberto, por meio da geração de imagens e consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão. Ainda conforme a SSP, no último domingo (25), duas pessoas foram detidas no local, sendo que uma delas transportava drogas.