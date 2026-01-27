Inmet emite alerta de chuvas intensas para Salvador e outras cidades da Bahia nesta terça (27)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 06:32
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de chuvas intensas com grau de severidade “Perigo Potencial” para municípios da Metropolitana de Salvador, Sul Baiano e Centro-Sul Baiano. O alerta começou à 0h01 desta terça-feira (27) e segue válido até 23h59 do mesmo dia.
De acordo com o órgão, são esperadas chuvas entre 20 e 30 mm por hora, podendo chegar a 50 mm ao longo do dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h. Há baixo risco de ocorrências como queda de galhos de árvores, alagamentos pontuais, descargas elétricas e interrupções no fornecimento de energia.
Dia de chuva em Salvador
Em caso de rajadas de vento, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas, e evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é indicado não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante o período do alerta.
Para mais informações ou em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.
Entre as cidades incluídas no aviso estão Salvador, Itabuna, Ilhéus, Valença, Itacaré, Cairu, Vera Cruz, Itaparica, Camamu, Maraú, Nazaré, Maragogipe, além de outros municípios do litoral e do interior baiano.
Aratuípe
Aurelino Leal
Cairu
Camamu
Ibirapitanga
Igrapiúna
Ilhéus
Itabuna
Itacaré
Itajuípe
Itaparica
Ituberá
Jaguaripe
Laje
Maragogipe
Maraú
Muniz Ferreira
Nazaré
Nilo Peçanha
Piraí do Norte
Salinas da Margarida
Salvador
Taperoá
Ubaitaba
Uruçuca
Valença
Vera Cruz