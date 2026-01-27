PREVISÃO DO TEMPO

Inmet emite alerta de chuvas intensas para Salvador e outras cidades da Bahia nesta terça (27)

Aviso é de chuvas entre 20 e 30 mm por hora, podendo chegar a 50 mm ao longo do dia

Esther Morais

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 06:32

Doa de chiuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de chuvas intensas com grau de severidade “Perigo Potencial” para municípios da Metropolitana de Salvador, Sul Baiano e Centro-Sul Baiano. O alerta começou à 0h01 desta terça-feira (27) e segue válido até 23h59 do mesmo dia.

De acordo com o órgão, são esperadas chuvas entre 20 e 30 mm por hora, podendo chegar a 50 mm ao longo do dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h. Há baixo risco de ocorrências como queda de galhos de árvores, alagamentos pontuais, descargas elétricas e interrupções no fornecimento de energia.

Em caso de rajadas de vento, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas, e evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é indicado não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante o período do alerta.

Para mais informações ou em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Entre as cidades incluídas no aviso estão Salvador, Itabuna, Ilhéus, Valença, Itacaré, Cairu, Vera Cruz, Itaparica, Camamu, Maraú, Nazaré, Maragogipe, além de outros municípios do litoral e do interior baiano.

Veja lista completa:

Aratuípe

Aurelino Leal

Cairu

Camamu

Ibirapitanga

Igrapiúna

Ilhéus

Itabuna

Itacaré

Itajuípe

Itaparica

Ituberá

Jaguaripe

Laje

Maragogipe

Maraú

Muniz Ferreira

Nazaré

Nilo Peçanha

Piraí do Norte

Salinas da Margarida

Salvador

Taperoá

Ubaitaba

Uruçuca

Valença