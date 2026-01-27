Acesse sua conta
Conheça os 10 carros mais baratos do Brasil em 2026

Lista traz hatches, SUV e até um modelo elétrico

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 05:35

O painel frontal foi totalmente renovado
Opções tem preços a partir de R$ 75,9 mil Crédito: Rodolfo Buhrer/ Divulgação

O mercado automotivo brasileiro inicia 2026 com uma nova configuração em seu ranking de modelos de entrada. Conforme o levantamento mais recente, feito pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), os carros mais acessíveis até o momento nesse ano variam entre R$ 75.990 e R$ 99.990.

Já nas concessionárias, o destaque fica para a entrada de modelos elétricos e versões mais equipadas no "Top 10", lembrando que os modelos nessa lista são considerados de entrada. Suas atualizações refletem às novas normas de segurança e emissões vigentes este ano.

Top 10 carros mais baratos do Brasil em 2026

10º - Renault Kwid E-Tech - R$ 99.990: O Kwid E-Tech abre a lista consolidado como o veículo elétrico mais acessível do mercado brasileiro por Reprodução
9º - Chevrolet Onix 1.0 MT - R$ 99.990: O pacote de itens do Onix destaca-se pelos seis airbags, central multimídia MyLink de oito polegadas, assistente de partida em rampa e chave com sensor de aproximação por Divulgação
8º - Hyundai HB20 Comfort 1.0 - R$ 95.190: A configuração Comfort posiciona-se como a opção de entrada do Hyundai HB20 na linha 2026.  por Reprodução
7º - Citroën Basalt Feel 1.0 MT - R$ 94.990: O único SUV a integrar a lista é o Citroën Basalt Feel, equipado com o motor 1.0 Firefly de três cilindros, que entrega até 75 cv e 10,7 kgfm de torque, aliado a um câmbio manual de cinco marchas por Divulgação
6º -Fiat Argo 1.0 - R$ 92.990: O Fiat Argo mantém sua presença no mercado com uma base sólida desde o lançamento em 2017 por Divulgação
5º -Volkswagen Polo Track - R$ 93.660: A versão de entrada Track utiliza o motor 1.0 aspirado de três cilindros, que gera até 84 cv e 10,3 kgfm de torque, operado por uma transmissão manual de cinco velocidades por Reprodução
4º - Peugeot 208 Style - R$ 92.990: O veiculo é equipado com o motor 1.0 Firefly, que entrega 75 cv de potência e 10,7 kgfm de torque por Reprodução
3º - Fiat Mobi Like - R$ 81.060: O Fiat Mobi inicia 2026 como o terceiro veículo mais barato do país, sendo mais um modelo da marca a adotar o motor 1.0 Firefly.   por Divulgação
2º - Renault Kwid Zen - R$ 78.690: Entre seus principais itens de série, destaca-se a direção com assistência elétrica, o sistema Stop&Start (que auxilia na economia de combustível), luzes de condução diurna em LED e monitoramento da pressão dos pneus por Divulgação
1º - Citroën C3 Live 1.0 mt - R$ 75.990: O Citroën C3 detém o título de carro mais barato do Brasil no início de 2026. A versão de entrada Live está equipada com o motor 1.0 Firefly, que entrega 75 cv de potência e 10,7 kgfm de torque por Divulgação
1 de 10
10º - Renault Kwid E-Tech - R$ 99.990: O Kwid E-Tech abre a lista consolidado como o veículo elétrico mais acessível do mercado brasileiro por Reprodução

