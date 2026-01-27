Conheça os 10 carros mais baratos do Brasil em 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 05:35
O mercado automotivo brasileiro inicia 2026 com uma nova configuração em seu ranking de modelos de entrada. Conforme o levantamento mais recente, feito pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), os carros mais acessíveis até o momento nesse ano variam entre R$ 75.990 e R$ 99.990.
Já nas concessionárias, o destaque fica para a entrada de modelos elétricos e versões mais equipadas no "Top 10", lembrando que os modelos nessa lista são considerados de entrada. Suas atualizações refletem às novas normas de segurança e emissões vigentes este ano.
Top 10 carros mais baratos do Brasil em 2026