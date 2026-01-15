AUTOMÓVEIS

Governo chinês vai proibir uso de maçanetas eletrônicas em carros novos; entenda o que tem levado à proibição

Quando a elegância de um design coloca vidas em risco: a história das maçanetas retráteis

Agência Correio

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 13:00

Da moda automotiva à norma de segurança: como a China força mudança na indústria Crédito: Freepik

A China avança com uma regulamentação que proíbe maçanetas eletricamente retráteis em novos veículos a partir de 2027. A norma vale para carros de até 3,5 toneladas e exige mecanismos de abertura com acionamento totalmente mecânico, tanto do lado interno quanto do lado externo.

O movimento resulta de análises técnicas que evidenciam riscos associados ao sistema atual. Com isso, o país pressiona a indústria mundial a repensar soluções de acesso às portas e a colocar a segurança no centro do desenvolvimento.

Ranking dos carros elétricos 1 de 10

Origem da tecnologia e benefícios iniciais

As maçanetas retráteis surgiram como símbolo de design avançado e limpeza visual. Ao ficarem embutidas na carroceria quando não estão em uso, ajudam a reduzir a resistência do ar e reforçam a aparência futurista dos modelos.

Essas características tornaram o recurso comum em veículos elétricos e em automóveis de categorias superiores. A combinação de estética e promessa de pequena melhoria de eficiência foi suficiente para acelerar a adoção nos últimos anos.

A vulnerabilidade aparece quando o sistema elétrico é danificado em uma colisão. Com o circuito comprometido, as maçanetas não se projetam para fora da porta, e a abertura fica comprometida para ocupantes e socorristas.

10 carros flex mais econômicos do Brasil 1 de 11

Em casos de impactos laterais severos ou incêndios, a dificuldade de acesso ganha proporções ainda maiores. Nesses cenários, a impossibilidade de um simples ato de puxar uma maçaneta pode custar minutos decisivos para a sobrevivência.

Alertas do setor de emergência

Profissionais de salvamento chamam atenção para o fato de que procedimentos padrão partem da abertura das portas. Quando isso não é possível, é necessário recorrer a ferramentas mais invasivas, como corte de estruturas e quebra de vidros.

A ADAC sintetizou essa preocupação ao afirmar: “Na resgate de passageiros de um veículo envolvido em acidente, é fundamental que profissionais de primeiros socorros consigam abrir o automóvel de forma rápida e simples. Ainda mais importante é quando o veículo está em chamas. Maçanetas retráteis podem tornar essa tarefa consideravelmente mais complicada e demorada”.

Em 2024, o volume de queixas envolvendo maçanetas retráteis chamou atenção de órgãos de defesa do consumidor. Relatos incluíam portas travadas após acidentes, acionamento irregular e comportamentos inesperados em uso diário.

Casos de crianças com dedos presos no sistema e falhas em dias de frio reforçaram a visão de que o desenho não é robusto o suficiente. A soma desses fatores ajudou a acelerar o processo regulatório no país.

Impacto nas grandes fabricantes

Montadoras de peso, como BMW, Ford, Jaguar, Hyundai, Mercedes-Benz e Tesla, estão diretamente envolvidas pela medida. Todas possuem modelos com maçanetas retráteis em suas linhas, especialmente entre veículos elétricos e híbridos.

A adaptação exigirá revisões de engenharia e cronogramas de lançamento. Algumas marcas já anunciaram que irão priorizar maçanetas com aparência mais discreta, porém baseadas em mecanismos tradicionais, com foco na confiabilidade.

A decisão chinesa tende a repercutir em outros mercados e em programas de teste de colisão. Em avaliações de impacto lateral, índices de abertura de portas com maçanetas eletrônicas se mostraram bem inferiores aos sistemas mecânicos convencionais.