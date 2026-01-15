Acesse sua conta
Onde assistir Hamnet, filme que superou O Agente Secreto no Globo de Ouro

Vencedor de Melhor Filme de Drama, longa dirigido por Chloé Zhao estreia nos cinemas brasileiros e se consolida como favorito na temporada de premiações

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 14:02

Crédito: Divulgação

O filme Hamnet: A Vida Antes de Hamlet ganhou projeção internacional ao vencer o Globo de Ouro de Melhor Filme de Drama e chamar atenção ao desbancar a produção brasileira O Agente Secreto em uma das principais categorias da cerimônia. Após a repercussão do prêmio, o longa também passou a despertar maior interesse do público brasileiro.

Apesar do destaque nas premiações, Hamnet só chegou oficialmente aos cinemas do Brasil nesta quarta-feira (15). O filme está em cartaz em diversas cidades do país, com sessões regulares nas principais redes exibidoras. Até o momento, a produção não foi disponibilizada em plataformas de streaming no Brasil.

Indicados Globo de Ouro 2026: Melhor Filme de Drama

'O Agente Secreto foi indicado ao Globo de Ouro 2026 na categoria Melhor Filme de Drama por Reprodução
Hamnet: A Vida Antes de Hamlet foi indicado ao Globo de Ouro 2026 na categoria Melhor Filme de Drama por Divulgação
Frankenstein foi indicado ao Globo de Ouro 2026 na categoria Melhor Filme de Drama por Divulgação
Foi Apenas um Acidente foi indicado ao Globo de Ouro 2026 na categoria Melhor Filme de Drama por Divulgação
Pecadores foi indicado ao Globo de Ouro 2026 na categoria Melhor Filme de Drama por Divulgação
Valor Sentimental foi indicado ao Globo de Ouro 2026 na categoria Melhor Filme de Drama por Divulgação
1 de 6
'O Agente Secreto foi indicado ao Globo de Ouro 2026 na categoria Melhor Filme de Drama por Reprodução

Dirigido por Chloé Zhao, o longa é protagonizado por Jessie Buckley e Paul Mescal. A narrativa apresenta uma releitura sensível da vida de William Shakespeare a partir do olhar de Agnes, sua esposa, e acompanha o impacto da morte do filho do casal, Hamnet, ainda na infância.

No Globo de Ouro, Hamnet confirmou o favoritismo ao conquistar dois prêmios. Além de Melhor Filme de Drama, Jessie Buckley venceu na categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama, consolidando o longa como um dos grandes destaques da temporada e um forte candidato ao Oscar 2026.

Inspirado no livro homônimo da escritora Maggie O’Farrell, o filme também venceu o prêmio do público no Festival Internacional de Cinema de Toronto e foi o longa de encerramento do Festival do Rio 2025, reforçando sua trajetória de sucesso entre crítica e espectadores.

