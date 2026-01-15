CINEMA

Onde assistir Hamnet, filme que superou O Agente Secreto no Globo de Ouro

Vencedor de Melhor Filme de Drama, longa dirigido por Chloé Zhao estreia nos cinemas brasileiros e se consolida como favorito na temporada de premiações

Fernanda Varela

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 14:02

4238_D045_00238_RJessie Buckley stars as Agnes and Joe Alwyn as Bartholomew in director ChloÃ© Zhaoâs HAMNET, a Focus Features release.Credit: Agata Grzybowska / Â© 2025 FOCUS FEATURES LLC Crédito: Divulgação

O filme Hamnet: A Vida Antes de Hamlet ganhou projeção internacional ao vencer o Globo de Ouro de Melhor Filme de Drama e chamar atenção ao desbancar a produção brasileira O Agente Secreto em uma das principais categorias da cerimônia. Após a repercussão do prêmio, o longa também passou a despertar maior interesse do público brasileiro.

Apesar do destaque nas premiações, Hamnet só chegou oficialmente aos cinemas do Brasil nesta quarta-feira (15). O filme está em cartaz em diversas cidades do país, com sessões regulares nas principais redes exibidoras. Até o momento, a produção não foi disponibilizada em plataformas de streaming no Brasil.

Indicados Globo de Ouro 2026: Melhor Filme de Drama 1 de 6

Dirigido por Chloé Zhao, o longa é protagonizado por Jessie Buckley e Paul Mescal. A narrativa apresenta uma releitura sensível da vida de William Shakespeare a partir do olhar de Agnes, sua esposa, e acompanha o impacto da morte do filho do casal, Hamnet, ainda na infância.

No Globo de Ouro, Hamnet confirmou o favoritismo ao conquistar dois prêmios. Além de Melhor Filme de Drama, Jessie Buckley venceu na categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama, consolidando o longa como um dos grandes destaques da temporada e um forte candidato ao Oscar 2026.