Zé Felipe se pronuncia após Leonardo ser acusado de dar bebida alcoólica ao neto de 1 ano: 'Ninguém é burro ou irresponsável'

Cantor criticou teorias de que José Leonardo teria passado mal por conta de cerveja

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de março de 2026 às 14:36

Zé Felipe falou sobre polêmica envolvendo o filho, José Leonardo, e o pai, Leonardo Crédito: Reprodução/Instagram

Zé Felipe se manifestou, nas redes sociais, sobre o vídeo polêmico envolvendo o pai, Leonardo, e o filho caçula, José Leonardo. Internautas apontaram que o cantor veterano teria passado o dedo em uma bebida alcoólica antes de levá-lo à boca do neto, o que gerou uma série de críticas na web. O ex-marido de Virginia Fonseca rebateu as acusações, negando que o menino teria passado mal por causa da cerveja.

Em um vídeo publicado nesta quarta-feira (11), Zé Felipe contou que José Leonardo, assim como as duas filhas, Maria Alice e Maria Flor, ficaram doentes por outros motivos. "Anteontem, a gente fez um churrasquinho na casa da minha mãe e do meu pai. As crianças foram pra lá e passaram mal de noite. Eu vejo gente falando aqui que foi porque meu pai passou o dedo na lata da cerveja e passou na boca do Zé", começou.

Leonardo, José Leonardo e Zé Felipe 1 de 7

"O Zé passou mal por otite. Ele tem imunidade baixa, sempre gripadinho, sempre dá otite. Ainda mais agora, primeiro ano de escola, é normal. É normal gripar, pegar virose", explicou. Ele também contou que a primogênita apresentou sintomas leves e já está bem. "Maria Alice vomitou, fizemos exame nela, não deu nada. Uma virose muito fraca que ela pegou, já está ótima", garantiu.

Irritado com os comentários, Zé Felipe mandou um recado aos internautas: "Para de inventar coisa. Falando que ‘ficou assim porque deram cachaça para as crianças’. Todo mundo aqui é adulto, tem responsabilidade. Ninguém é burro, irresponsável", disparou.

"Vamos ter mais consciência do que fala. Toda ação tem reação. Sou um cara calmo, sou do diálogo, mas tem hora que as pessoas mesmo se prejudicam por falar demais, por inventar coisa por entretenimento e engajamento, sei lá", seguiu.

Por fim, Zé Felipe disse que entende a exposição pública de sua carreira, mas ressaltou que os comentários envolvendo os filhos o afetam. "Então, cuidado. Tenham responsabilidade no que falam. Ainda mais quando o assunto é filho e família. Trabalho é público, sei que vai ter gente falando. Quem gosta, gosta; quem não gosta, não gosta. Normal. Mas quando é em relação a filhos, me pega mais. Quem é pai e mãe sabe que pelo filho a gente vai dentro do mundo. Então, só mais responsabilidade".