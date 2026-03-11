Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Zé Felipe se pronuncia após Leonardo ser acusado de dar bebida alcoólica ao neto de 1 ano: 'Ninguém é burro ou irresponsável'

Cantor criticou teorias de que José Leonardo teria passado mal por conta de cerveja

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de março de 2026 às 14:36

Zé Felipe falou sobre polêmica envolvendo o filho, José Leonardo, e o pai, Leonardo
Zé Felipe falou sobre polêmica envolvendo o filho, José Leonardo, e o pai, Leonardo Crédito: Reprodução/Instagram

Zé Felipe se manifestou, nas redes sociais, sobre o vídeo polêmico envolvendo o pai, Leonardo, e o filho caçula, José Leonardo. Internautas apontaram que o cantor veterano teria passado o dedo em uma bebida alcoólica antes de levá-lo à boca do neto, o que gerou uma série de críticas na web. O ex-marido de Virginia Fonseca rebateu as acusações, negando que o menino teria passado mal por causa da cerveja.

Em um vídeo publicado nesta quarta-feira (11), Zé Felipe contou que José Leonardo, assim como as duas filhas, Maria Alice e Maria Flor, ficaram doentes por outros motivos. "Anteontem, a gente fez um churrasquinho na casa da minha mãe e do meu pai. As crianças foram pra lá e passaram mal de noite. Eu vejo gente falando aqui que foi porque meu pai passou o dedo na lata da cerveja e passou na boca do Zé", começou.

Leonardo, José Leonardo e Zé Felipe

Leonardo teria passado o dedo em uma bebida alcoólica antes de levá-lo à boca de José Leonardo por Reprodução/Instagram
Leonardo teria passado o dedo em uma bebida alcoólica antes de levá-lo à boca de José Leonardo por Reprodução/Instagram
Leonardo e neto José Leonardo por Reprodução
Leonardo e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Leonardo por Reprodução/Instagram
undefined por Reprodução/Instagram
undefined por Reprodução/Instagram
1 de 7
Leonardo teria passado o dedo em uma bebida alcoólica antes de levá-lo à boca de José Leonardo por Reprodução/Instagram

"O Zé passou mal por otite. Ele tem imunidade baixa, sempre gripadinho, sempre dá otite. Ainda mais agora, primeiro ano de escola, é normal. É normal gripar, pegar virose", explicou. Ele também contou que a primogênita apresentou sintomas leves e já está bem. "Maria Alice vomitou, fizemos exame nela, não deu nada. Uma virose muito fraca que ela pegou, já está ótima", garantiu.

Irritado com os comentários, Zé Felipe mandou um recado aos internautas: "Para de inventar coisa. Falando que ‘ficou assim porque deram cachaça para as crianças’. Todo mundo aqui é adulto, tem responsabilidade. Ninguém é burro, irresponsável", disparou.

"Vamos ter mais consciência do que fala. Toda ação tem reação. Sou um cara calmo, sou do diálogo, mas tem hora que as pessoas mesmo se prejudicam por falar demais, por inventar coisa por entretenimento e engajamento, sei lá", seguiu.

Por fim, Zé Felipe disse que entende a exposição pública de sua carreira, mas ressaltou que os comentários envolvendo os filhos o afetam. "Então, cuidado. Tenham responsabilidade no que falam. Ainda mais quando o assunto é filho e família. Trabalho é público, sei que vai ter gente falando. Quem gosta, gosta; quem não gosta, não gosta. Normal. Mas quando é em relação a filhos, me pega mais. Quem é pai e mãe sabe que pelo filho a gente vai dentro do mundo. Então, só mais responsabilidade".

Leia mais

Imagem - Ana Castela deixa de seguir Virginia Fonseca após polêmica envolvendo Maria Flor e indireta nas redes

Ana Castela deixa de seguir Virginia Fonseca após polêmica envolvendo Maria Flor e indireta nas redes

Imagem - Ana Castela é diagnosticada com transtorno: 'Muitos sintomas que são fortes'

Ana Castela é diagnosticada com transtorno: 'Muitos sintomas que são fortes'

Imagem - Zé Felipe critica suposta indireta de Virginia para Ana Castela: 'Só para colocar gasolina na fogueira'

Zé Felipe critica suposta indireta de Virginia para Ana Castela: 'Só para colocar gasolina na fogueira'

Mais recentes

Imagem - Casamento de Candinho termina com fuga desesperada de Zulma em 'Êta Mundo Melhor!' desta quarta (11)

Casamento de Candinho termina com fuga desesperada de Zulma em 'Êta Mundo Melhor!' desta quarta (11)
Imagem - Faustão faz rara aparição ao lado do genro; confira

Faustão faz rara aparição ao lado do genro; confira
Imagem - Quaresma 2026: Veja penitências simples que podem fortalecer a vida espiritual durante o período

Quaresma 2026: Veja penitências simples que podem fortalecer a vida espiritual durante o período

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental
01

Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental

Imagem - Funcionários encontram rato morto dentro de hospital estadual em Salvador
02

Funcionários encontram rato morto dentro de hospital estadual em Salvador

Imagem - Saiba por que Babu Santana perdeu apartamento de R$ 270 mil após sair do BBB 26
03

Saiba por que Babu Santana perdeu apartamento de R$ 270 mil após sair do BBB 26

Imagem - Cinema em Salvador tem ingressos a R$ 12 e pipoca por R$ 10 nesta semana
04

Cinema em Salvador tem ingressos a R$ 12 e pipoca por R$ 10 nesta semana