Encontro marcado, mensagens e remédios: o que se sabe sobre casal encontrado morto e nu em casa

Recém-casados foram achados sem vida em quitinete

Carol Neves

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 08:30

Lavínia Eduarda Cichaseski e João Victor da Silva Crédito: Reprodução

Horas antes de ser encontrado morto ao lado da esposa, o jovem João Victor da Silva, de 20 anos, trocou mensagens com um amigo e chegou a combinar um encontro no domingo (11), em Sinop, no Mato Grosso. O casal foi localizado sem vida apenas no dia seguinte, dentro da quitinete onde morava de aluguel.

João Victor e Lavínia Eduarda Cichaseski, também de 20 anos, foram achados na tarde de segunda-feira (12), por volta das 16h, dentro do quarto da residência. Os corpos estavam um sobre o outro, seminus, e havia um ventilador ligado no ambiente. De acordo com a Polícia Civil, não foram identificados sinais de violência nem indícios de arrombamento no local.

A principal hipótese investigada até o momento é de morte por overdose. Na quitinete, os policiais encontraram um estojo de caneta sem a tinta, com vestígios de pó branco, além de seringas e diversos medicamentos. Entre eles, remédios utilizados no tratamento de obesidade, dor intensa, ansiedade, transtorno do pânico, dependência de opioides e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).

O amigos de João mostrou a mensagem recebida no domingo para o portal G1 e relatou como foi o último contato com o casal. Segundo ele, na noite de sábado para domingo, os três estavam ingerindo bebida alcoólica juntos. Em determinado momento, o casal decidiu ir para o quarto e, desde então, a comunicação passou a ocorrer apenas por mensagens.

"Eu já estava apagado por conta dos medicamentos e acordei apenas na segunda-feira. Esperei eles na área da casa porque a porta estava fechada, quando a mãe dela chegou e encontramos os corpos", disse.

Nas redes sociais, João Victor e Lavínia informaram que assumiram um relacionamento sério em março de 2022. Em dezembro do ano passado, eles oficializaram o casamento. Não há informações sobre quando o casal passou a residir na quitinete onde foi encontrado.