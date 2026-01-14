POLÍCIA INVESTIGA

Casal de 20 anos é encontrado morto, nu e com ventilador ligado dentro de casa

Exames são aguardados para confirmar causa da morte dos recém-casados

Carol Neves

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 11:19

Lavínia Eduarda Cichaseski e João Victor da Silva Crédito: Reprodução

A Polícia Civil segue aguardando os laudos periciais para esclarecer a morte de dois jovens recém-casados, ambos de 20 anos, encontrados sem vida dentro de casa em Sinop, a 503 quilômetros de Cuiabá. A principal linha de investigação aponta para uma possível overdose.

As vítimas foram identificadas como Lavínia Eduarda Cichaseski e João Victor da Silva. Eles foram localizados na tarde de segunda-feira (12), por volta das 16h, no quarto da residência, seminus, um sobre o outro e sem sinais vitais. No local, havia um ventilador ligado, e não foram constatados indícios de violência nem nos corpos nem no imóvel.

Segundo o delegado Bráulio Junqueira, os elementos encontrados na casa reforçam a suspeita inicial. “Foi como uma bomba. Eles possivelmente misturaram tudo e aí tiveram a overdose. Tudo caminha para isso, mas vamos aguardar o laudo da perícia”, afirmou ao g1.

Casal foi achado morto em casa 1 de 6

Durante a perícia, a polícia encontrou um estojo de caneta sem a tinta, com vestígios de pó branco, além de várias seringas e medicamentos utilizados no tratamento de obesidade, dores intensas, ansiedade, transtornos do pânico, dependência de opioides e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).

A perita criminal Camila Souza informou que o casal estava desaparecido desde o último sábado (10). “Com eles havia múltiplos medicamentos”, relatou. Uma testemunha também disse à polícia que o jovem seria usuário de drogas há algum tempo, sem fornecer mais detalhes.

Os exames de necropsia e toxicologia forense estão sendo realizados pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e permanecem em análise no laboratório, em Cuiabá. O caso continua sob investigação.

Em nota, a Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), Campus de Sinop, manifestou “profundo pesar” pela morte de Lavínia, que estudava no curso de Licenciatura em Letras. A instituição decretou luto oficial de três dias, com suspensão das atividades na terça.