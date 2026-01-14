MEIO AMBIENTE

Mais de 60 aves silvestres são encontradas em cativeiro

Animais foram reintegrados à natura após resgate

Elaine Sanoli

Aves foram devolvidas à natureza Crédito: Divulgação

Sessenta e três aves silvestres mantidas ilegalmente em residências do município de Bertioga, no estado de São Paulo, foram resgatadas durante fiscalização ambiental na última quinta-feira (8). A ocorrência foi registrada durante patrulhamento no bairro Chácaras, por meio da Atividade Delegada Ambiental, convênio firmado entre a administração municipal e a Polícia Militar Ambiental.

Durante a ação, a equipe da polícia ambiental identificou inicialmente uma gaiola pendurada na área externa de uma residência contendo uma ave. Após vistoria no imóvel, outras 55 aves silvestres mantidas em gaiolas individuais foram encontradas no local.

Entre as espécies encontradas estavam coleiro-baiano, coleiro papa-capim e curió, sendo algumas em estado bravio. Após resgate, todas foram soltas. No local também foram apreendidas 30 gaiolas de madeira e sete alçapões.