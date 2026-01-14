Acesse sua conta
Mais de 60 aves silvestres são encontradas em cativeiro

Animais foram reintegrados à natura após resgate

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 22:05

Aves foram devolvidas à natureza
Aves foram devolvidas à natureza Crédito: Divulgação

Sessenta e três aves silvestres mantidas ilegalmente em residências do município de Bertioga, no estado de São Paulo, foram resgatadas  durante fiscalização ambiental na última quinta-feira (8). A ocorrência foi registrada durante patrulhamento no bairro Chácaras, por meio da Atividade Delegada Ambiental, convênio firmado entre a administração municipal e a Polícia Militar Ambiental.

Durante a ação, a equipe da polícia ambiental identificou inicialmente uma gaiola pendurada na área externa de uma residência contendo uma ave. Após vistoria no imóvel, outras 55 aves silvestres mantidas em gaiolas individuais foram encontradas no local.

Entre as espécies encontradas estavam coleiro-baiano, coleiro papa-capim e curió, sendo algumas em estado bravio. Após resgate, todas foram soltas. No local também foram apreendidas 30 gaiolas de madeira e sete alçapões.

Em outra residência, a equipe de apoio localizou mais oito aves silvestres, sendo que sete foram apreendidas e soltas, e uma ave anilhada foi recolhida e encaminhada à base da 1ª Companhia da Polícia Ambiental, onde permanecerá para posterior destinação adequada.

