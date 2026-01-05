Espécie ameaçada de extinção: mais de 100 aves silvestres são resgatadas em cativeiro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 18:18
Ao menos 111 aves silvestres foram resgatadas de um cativeiro na cidade de Várzea Paulista, no interior de São Paulo. Os animais foram encontrados no último sábado (3) pela Guarda Civil Municipal (GCM).
Segundo a GCM, as aves eram mantidas irregularmente em alçapões armados e gaiolas, na varanda de um imóvel. Elas foram avistadas por uma equipe da corporação que realizava patrulhamento preventivo na região.
Aves foram encontradas em Várzea Paulista
Entre as espécies apreendidas estavam: azulão, patativa, galo-da-campina (cardeal-do-nordeste), pássaro-preto, canário-da-terra, bico-de-veludo, bigodinho, papa-capim (coleira), sabiá-laranjeira, trinca-ferro, garibaldi e tico-tico-rei. Regionalmente, o curió é considerado uma espécie ameaçada de extinção, o que aumenta a gravidade da ocorrência.
As aves foram encaminhadas à Associação Mata Ciliar, onde serão avaliadas, receberão cuidados veterinários e terão o devido encaminhamento ambiental.