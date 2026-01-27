DF

Piloto que espancou adolescente em briga por chiclete já havia sido denunciado por outra agressão

Boletim registrado meses antes relata ataque contra jovem de 18 anos

Carol Neves

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 09:18

Pedro Turra Crédito: Reprodução

O piloto Pedro Arthur Turra Basso, de 19 anos, investigado por espancar um adolescente em Vicente Pires (DF), já havia sido denunciado anteriormente por agredir outro jovem também no Distrito Federal. O registro consta em um boletim de ocorrência feito em 28 de junho de 2025. A informação foi divulgada pelo portal G1.

Segundo o documento, a vítima, então com 18 anos, afirmou que foi atacada por Pedro em uma praça de Águas Claras após um desentendimento ocorrido semanas antes. O motivo da discussão não é detalhado no boletim e, na ocasião inicial, não houve agressão física.

No dia do registro da ocorrência, o jovem relatou que estava sozinho quando o piloto chegou acompanhado de quatro amigos. Após cerca de dez minutos de conversa, Pedro teria dito que “estava tudo certo” entre eles. No momento em que a vítima virou de costas para ir embora, afirmou ter sido surpreendida com um soco nas costelas.

Ainda conforme o depoimento, o jovem caiu no chão e foi imobilizado com um golpe conhecido como “mata-leão”. Ele disse que conseguiu evitar o enforcamento, mas levou “diversou socos no rosto”. Os amigos de Pedro não teriam participado das agressões e só intervieram cerca de cinco minutos depois, quando o piloto foi contido e a vítima conseguiu fugir.

A defesa de Turra não comentou o caso.

Agressão em briga por chiclete

O caso mais recente envolvendo o piloto Pedro Arthur Turra Basso veio à tona após uma briga em Vicente Pires, no Distrito Federal, motivada por um chiclete. A discussão terminou com um adolescente de 16 anos espancado, que ficou inconsciente após levar uma sequência de golpes e bater a cabeça.