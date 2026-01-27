Piloto que espancou adolescente em briga por chiclete já havia sido denunciado por outra agressão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 09:18
O piloto Pedro Arthur Turra Basso, de 19 anos, investigado por espancar um adolescente em Vicente Pires (DF), já havia sido denunciado anteriormente por agredir outro jovem também no Distrito Federal. O registro consta em um boletim de ocorrência feito em 28 de junho de 2025. A informação foi divulgada pelo portal G1.
Segundo o documento, a vítima, então com 18 anos, afirmou que foi atacada por Pedro em uma praça de Águas Claras após um desentendimento ocorrido semanas antes. O motivo da discussão não é detalhado no boletim e, na ocasião inicial, não houve agressão física.
Piloto é acusado de agredir adolescente
No dia do registro da ocorrência, o jovem relatou que estava sozinho quando o piloto chegou acompanhado de quatro amigos. Após cerca de dez minutos de conversa, Pedro teria dito que “estava tudo certo” entre eles. No momento em que a vítima virou de costas para ir embora, afirmou ter sido surpreendida com um soco nas costelas.
Ainda conforme o depoimento, o jovem caiu no chão e foi imobilizado com um golpe conhecido como “mata-leão”. Ele disse que conseguiu evitar o enforcamento, mas levou “diversou socos no rosto”. Os amigos de Pedro não teriam participado das agressões e só intervieram cerca de cinco minutos depois, quando o piloto foi contido e a vítima conseguiu fugir.
A defesa de Turra não comentou o caso.
Agressão em briga por chiclete
O caso mais recente envolvendo o piloto Pedro Arthur Turra Basso veio à tona após uma briga em Vicente Pires, no Distrito Federal, motivada por um chiclete. A discussão terminou com um adolescente de 16 anos espancado, que ficou inconsciente após levar uma sequência de golpes e bater a cabeça.
O jovem foi internado em estado gravíssimo, intubado e sob risco de morte. Pedro foi preso em flagrante e passou a ser investigado por lesão corporal gravíssima, sendo liberado posteriormente após pagamento de fiança.