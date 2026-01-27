Arquiteta achada morta em mata já havia sido esfaqueada oito vezes pelo ex

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 09:31
O corpo da arquiteta Fernanda Silveira de Andrade, de 29 anos, foi localizado em uma área de mata em São Paulo (SP) após a prisão do ex-namorado, Euhanan dos Santos Barbosa, de 25 anos. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o próprio suspeito apontou o local onde havia enterrado a vítima, desaparecida havia cerca de três meses. O crime foi registrado como feminicídio.
Euhanan foi detido no sábado (24), no bairro de Marsilac, na capital paulista. Com ele, os policiais apreenderam um revólver calibre .38 e munições. De acordo com a SSP, a ocorrência também envolve localização e apreensão de objeto, violência doméstica e posse ilegal de arma de fogo, sendo registrada no 101º Distrito Policial (Jardim das Imbuias).
Fernanda Silveira de Andrade foi achada morta e ex foi preso
Natural de Serra Negra, no interior paulista, Fernanda convivia há anos com um histórico de agressões e ameaças por parte do ex-companheiro. Em 2024, ela procurou a Polícia Civil e registrou um boletim de ocorrência após ter sido agredida com socos, chutes e golpes de capacete na cabeça.
No termo de declaração, assinado em 23 de junho de 2024, a arquiteta relatou que as agressões eram recorrentes e que recebia ameaças de morte com frequência. Ainda segundo o depoimento, o medo dessas ameaças a impedia de se afastar definitivamente do agressor.
Um dos episódios mais graves ocorreu em 2023, quando Fernanda foi atacada com oito golpes de faca. Após o crime, Euhanan fugiu. A jovem foi socorrida, ficou internada e sobreviveu, mas continuou sendo ameaçada. Depois desse ataque, ela acabou retomando o relacionamento, deixou o interior do estado e passou a morar na capital paulista.
A localização do corpo ocorreu somente após a prisão do suspeito. Ele foi abordado por policiais enquanto caminhava pela rua, após uma denúncia, confessou o crime e levou os agentes até o local onde havia enterrado Fernanda.
No domingo (25), Euhanan passou por audiência de custódia, ocasião em que a prisão foi mantida.