Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Arquiteta achada morta em mata já havia sido esfaqueada oito vezes pelo ex

Fernanda Silveira de Andrade estava desaparecida havia 3 meses, após relatar medo de terminar relacionamento por conta de ameaças

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 09:31

Fernanda Silveira de Andrade
Fernanda Silveira de Andrade Crédito: Reprodução

O corpo da arquiteta Fernanda Silveira de Andrade, de 29 anos, foi localizado em uma área de mata em São Paulo (SP) após a prisão do ex-namorado, Euhanan dos Santos Barbosa, de 25 anos. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o próprio suspeito apontou o local onde havia enterrado a vítima, desaparecida havia cerca de três meses. O crime foi registrado como feminicídio.

Euhanan foi detido no sábado (24), no bairro de Marsilac, na capital paulista. Com ele, os policiais apreenderam um revólver calibre .38 e munições. De acordo com a SSP, a ocorrência também envolve localização e apreensão de objeto, violência doméstica e posse ilegal de arma de fogo, sendo registrada no 101º Distrito Policial (Jardim das Imbuias).  

Fernanda Silveira de Andrade foi achada morta e ex foi preso

Fernanda Silveira de Andrade por Reprodução
Fernanda Silveira de Andrade por Reprodução
Fernanda Silveira de Andrade por Reprodução
Fernanda Silveira de Andrade por Reprodução
Fernanda Silveira de Andrade por Reprodução
Fernanda Silveira de Andrade por Reprodução
1 de 6
Fernanda Silveira de Andrade por Reprodução

Natural de Serra Negra, no interior paulista, Fernanda convivia há anos com um histórico de agressões e ameaças por parte do ex-companheiro. Em 2024, ela procurou a Polícia Civil e registrou um boletim de ocorrência após ter sido agredida com socos, chutes e golpes de capacete na cabeça.

No termo de declaração, assinado em 23 de junho de 2024, a arquiteta relatou que as agressões eram recorrentes e que recebia ameaças de morte com frequência. Ainda segundo o depoimento, o medo dessas ameaças a impedia de se afastar definitivamente do agressor.

Um dos episódios mais graves ocorreu em 2023, quando Fernanda foi atacada com oito golpes de faca. Após o crime, Euhanan fugiu. A jovem foi socorrida, ficou internada e sobreviveu, mas continuou sendo ameaçada. Depois desse ataque, ela acabou retomando o relacionamento, deixou o interior do estado e passou a morar na capital paulista.

A localização do corpo ocorreu somente após a prisão do suspeito. Ele foi abordado por policiais enquanto caminhava pela rua, após uma denúncia, confessou o crime e levou os agentes até o local onde havia enterrado Fernanda.

No domingo (25), Euhanan passou por audiência de custódia, ocasião em que a prisão foi mantida. 

Tags:

Fernanda Silveira de Andrade

Mais recentes

Imagem - VÍDEO: cavalo solto em pista derruba motociclista e ajuda ladrões em roubo

VÍDEO: cavalo solto em pista derruba motociclista e ajuda ladrões em roubo
Imagem - Veja o que vai acontecer com adolescentes envolvidos na morte do cão Orelha

Veja o que vai acontecer com adolescentes envolvidos na morte do cão Orelha
Imagem - Ex-jogador de time baiano morre após ser atropelado pela PM em estádio

Ex-jogador de time baiano morre após ser atropelado pela PM em estádio

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda desta terça (27 de janeiro) alerta 3 signos: hora de encerrar ciclos desgastados e se proteger
01

Anjo da Guarda desta terça (27 de janeiro) alerta 3 signos: hora de encerrar ciclos desgastados e se proteger

Imagem - Veja o que vai acontecer com adolescentes envolvidos na morte do cão Orelha
02

Veja o que vai acontecer com adolescentes envolvidos na morte do cão Orelha

Imagem - Família de Cristiano Ronaldo compra terrenos com mais de 500 m² em condomínio de luxo no Litoral Norte
03

Família de Cristiano Ronaldo compra terrenos com mais de 500 m² em condomínio de luxo no Litoral Norte

Imagem - Nubank corre risco de fechar? Veja o que dizem especialistas
04

Nubank corre risco de fechar? Veja o que dizem especialistas