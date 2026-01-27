FEMINICÍDIO

Arquiteta achada morta em mata já havia sido esfaqueada oito vezes pelo ex

Fernanda Silveira de Andrade estava desaparecida havia 3 meses, após relatar medo de terminar relacionamento por conta de ameaças

Carol Neves

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 09:31

Fernanda Silveira de Andrade Crédito: Reprodução

O corpo da arquiteta Fernanda Silveira de Andrade, de 29 anos, foi localizado em uma área de mata em São Paulo (SP) após a prisão do ex-namorado, Euhanan dos Santos Barbosa, de 25 anos. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o próprio suspeito apontou o local onde havia enterrado a vítima, desaparecida havia cerca de três meses. O crime foi registrado como feminicídio.

Euhanan foi detido no sábado (24), no bairro de Marsilac, na capital paulista. Com ele, os policiais apreenderam um revólver calibre .38 e munições. De acordo com a SSP, a ocorrência também envolve localização e apreensão de objeto, violência doméstica e posse ilegal de arma de fogo, sendo registrada no 101º Distrito Policial (Jardim das Imbuias).

Natural de Serra Negra, no interior paulista, Fernanda convivia há anos com um histórico de agressões e ameaças por parte do ex-companheiro. Em 2024, ela procurou a Polícia Civil e registrou um boletim de ocorrência após ter sido agredida com socos, chutes e golpes de capacete na cabeça.

No termo de declaração, assinado em 23 de junho de 2024, a arquiteta relatou que as agressões eram recorrentes e que recebia ameaças de morte com frequência. Ainda segundo o depoimento, o medo dessas ameaças a impedia de se afastar definitivamente do agressor.

Um dos episódios mais graves ocorreu em 2023, quando Fernanda foi atacada com oito golpes de faca. Após o crime, Euhanan fugiu. A jovem foi socorrida, ficou internada e sobreviveu, mas continuou sendo ameaçada. Depois desse ataque, ela acabou retomando o relacionamento, deixou o interior do estado e passou a morar na capital paulista.

A localização do corpo ocorreu somente após a prisão do suspeito. Ele foi abordado por policiais enquanto caminhava pela rua, após uma denúncia, confessou o crime e levou os agentes até o local onde havia enterrado Fernanda.