ANIMAL DO CRIME?

VÍDEO: cavalo solto em pista derruba motociclista e ajuda ladrões em roubo

Câmeras flagraram o momento em que o animal atravessa a via e atinge homem em moto

Carol Neves

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 11:08

Cavalo 'facilitou' assalto Crédito: Reprodução

Um motociclista viveu momentos de tensão na madrugada de segunda-feira (26) após ser atingido por um cavalo solto na Avenida Manoel Ribeiro, em Imperatriz, no interior do Maranhão. Logo após cair da moto, ele foi cercado e assaltado por três homens que agiam no local.

Imagens de uma câmera de segurança registraram a cena. O vídeo mostra o animal atravessando a pista em disparada e indo em direção ao motociclista, que acaba sendo derrubado. Em seguida, o cavalo foge da área.

Cavalo derrubou motociclista 1 de 4

Aproveitando a situação, três criminosos se aproximam da vítima, roubam a motocicleta e levam objetos pessoais, entre eles celular e carteira. Durante o assalto, o homem também sofreu agressões com tapas. Após a ação, o grupo deixou o local na própria moto roubada.