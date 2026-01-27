VÍDEO: cavalo solto em pista derruba motociclista e ajuda ladrões em roubo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 11:08
Um motociclista viveu momentos de tensão na madrugada de segunda-feira (26) após ser atingido por um cavalo solto na Avenida Manoel Ribeiro, em Imperatriz, no interior do Maranhão. Logo após cair da moto, ele foi cercado e assaltado por três homens que agiam no local.
Imagens de uma câmera de segurança registraram a cena. O vídeo mostra o animal atravessando a pista em disparada e indo em direção ao motociclista, que acaba sendo derrubado. Em seguida, o cavalo foge da área.
Cavalo derrubou motociclista
Aproveitando a situação, três criminosos se aproximam da vítima, roubam a motocicleta e levam objetos pessoais, entre eles celular e carteira. Durante o assalto, o homem também sofreu agressões com tapas. Após a ação, o grupo deixou o local na própria moto roubada.
O crime aconteceu em um ponto com iluminação precária e cercado por matagal. É possível perceber que os suspeitos estavam escondidos, aguardando a passagem de alguém para cometer o assalto.