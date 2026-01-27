Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

VÍDEO: cavalo solto em pista derruba motociclista e ajuda ladrões em roubo

Câmeras flagraram o momento em que o animal atravessa a via e atinge homem em moto

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 11:08

Cavalo 'facilitou' assalto
Cavalo 'facilitou' assalto Crédito: Reprodução

Um motociclista viveu momentos de tensão na madrugada de segunda-feira (26) após ser atingido por um cavalo solto na Avenida Manoel Ribeiro, em Imperatriz, no interior do Maranhão. Logo após cair da moto, ele foi cercado e assaltado por três homens que agiam no local.

Imagens de uma câmera de segurança registraram a cena. O vídeo mostra o animal atravessando a pista em disparada e indo em direção ao motociclista, que acaba sendo derrubado. Em seguida, o cavalo foge da área.

Cavalo derrubou motociclista

Ladrões roubaram motociclista por Reprodução
Ladrões roubaram motociclista por Reprodução
Ladrões roubaram motociclista por Reprodução
Ladrões roubaram motociclista por Reprodução
1 de 4
Ladrões roubaram motociclista por Reprodução

Aproveitando a situação, três criminosos se aproximam da vítima, roubam a motocicleta e levam objetos pessoais, entre eles celular e carteira. Durante o assalto, o homem também sofreu agressões com tapas. Após a ação, o grupo deixou o local na própria moto roubada.

O crime aconteceu em um ponto com iluminação precária e cercado por matagal. É possível perceber que os suspeitos estavam escondidos, aguardando a passagem de alguém para cometer o assalto.

Tags:

Cavalo

Mais recentes

Imagem - Perseguição repetida: entenda a denúncia contra síndico em caso de corretora desaparecida

Perseguição repetida: entenda a denúncia contra síndico em caso de corretora desaparecida
Imagem - Veja o que vai acontecer com adolescentes envolvidos na morte do cão Orelha

Veja o que vai acontecer com adolescentes envolvidos na morte do cão Orelha
Imagem - Ex-jogador de time baiano morre após ser atropelado pela PM em estádio

Ex-jogador de time baiano morre após ser atropelado pela PM em estádio

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda desta terça (27 de janeiro) alerta 3 signos: hora de encerrar ciclos desgastados e se proteger
01

Anjo da Guarda desta terça (27 de janeiro) alerta 3 signos: hora de encerrar ciclos desgastados e se proteger

Imagem - Veja o que vai acontecer com adolescentes envolvidos na morte do cão Orelha
02

Veja o que vai acontecer com adolescentes envolvidos na morte do cão Orelha

Imagem - Família de Cristiano Ronaldo compra terrenos com mais de 500 m² em condomínio de luxo no Litoral Norte
03

Família de Cristiano Ronaldo compra terrenos com mais de 500 m² em condomínio de luxo no Litoral Norte

Imagem - Nubank corre risco de fechar? Veja o que dizem especialistas
04

Nubank corre risco de fechar? Veja o que dizem especialistas