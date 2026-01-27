TRAGÉDIA

Ex-jogador de time baiano morre após ser atropelado pela PM em estádio

Lucas Acarajé foi atingido por viatura do Choque em área de torcidas organizadas

Wendel de Novais

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 10:16

Alex Acarajé foi atropelado por carro blindado da PM Crédito: Reprodução/TV Bahia

O torcedor Alex Nunes Pinheiro do Carmo, de 37 anos, morreu após ser atropelado por uma viatura blindada da Polícia Militar, conhecida como Guardião, pertencente ao Batalhão de Choque, nas imediações da Neo Química Arena, em São Paulo. O caso aconteceu na tarde de domingo (25), durante uma partida entre Santos e Red Bull Bragantino.

A vítima era torcedora do Santos e bastante conhecida entre integrantes de torcidas organizadas pelo apelido de Acarajé. Alex também teve passagem pelo futebol profissional e atuou pelo Galícia, da Bahia, antes de deixar os gramados.

O atropelamento ocorreu por volta das 16h30, em frente ao portão do estádio, área que costuma concentrar torcedores organizados. Segundo informações do boletim de ocorrência, momentos antes houve uma chuva forte, o que pode ter levado a vítima a se abrigar nas proximidades do veículo policial.

Alex Acarajé foi atropelado por carro blindado da PM 1 de 7

Em depoimento, o policial militar que conduzia a viatura relatou que realizava uma manobra em baixa velocidade quando acabou atingindo o torcedor, que estaria em um ponto cego do blindado, a cerca de dois metros da parte frontal, sem possibilidade de visualização por causa da altura e da estrutura do veículo.

A Polícia Militar informou que, no momento do deslocamento, havia torcedores circulando ao redor da viatura e fazendo gestos considerados ameaçadores, o que motivou o avanço do veículo por alguns metros.

Alex foi atingido pela parte dianteira do blindado e recebeu atendimento imediato de uma equipe médica que estava em uma ambulância posicionada próxima ao local, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de ser levado ao hospital.

A PM informou que prestou assistência à família da vítima e também ao policial envolvido na ocorrência, que atua há mais de uma década na corporação e não possui histórico anterior de acidentes em serviço.