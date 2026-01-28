MORTE

Coringa de Valéria: suspeito morre após granada presa ao corpo explodir durante tiroteio

Explosão ocorreu no meio da troca de tiros em área de mata com policiais militares

Um homem identificado como Robson da Silva e Souza, de 29 anos, conhecido pelo apelido de “Coringa”, morreu na noite desta terça-feira (27) após uma granada presa ao próprio corpo explodir durante um tiroteio com policiais militares no bairro de Valéria, em Salvador.



De acordo com informações policiais, equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) realizavam patrulhamento em uma área de mata conhecida pela atuação de grupos armados, durante uma ação do Comando de Policiamento Militar Especializado (CPME).

No local, os policiais se depararam com vários suspeitos armados, que passaram a atirar ao perceber a aproximação das viaturas. Houve troca de tiros e, em meio à correria, os agentes ouviram uma forte explosão.

Após o fim dos disparos, um homem foi encontrado caído no chão, com ferimentos graves. Próximo ao corpo, os policiais apreenderam uma pistola calibre .40, modelo PT-100, além de três carregadores. A explosão, segundo a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), foi provocada por uma granada que estava presa ao cinto do próprio suspeito.

Outro confronto ocorreu pouco tempo depois, em um ponto próximo da região, mas não houve registro de feridos nessa segunda troca de tiros. Durante as buscas, foi localizado um fuzil abandonado durante a fuga dos suspeitos.