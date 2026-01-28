CRIME

Homem é preso por matar pessoa em situação de rua com golpes de barra de ferro na Bahia

Crime teria sido motivado por discussão banal em praça; ataque foi flagrado por câmeras e testemunhas

Wendel de Novais

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 07:52

Um homem identificado como Fagner Carvalho de Jesus, 41 anos, foi preso nesta terça-feira (27) por matar um morador de rua a golpes de barra de ferro em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia.

A vítima, identificada como Felipe Chimite, vivia em situação de rua e deu entrada no Hospital Luís Eduardo Magalhães no dia 20 de janeiro, com ferimentos graves provocados por objeto contundente e não resistiu.

As investigações apontam que Fagner, conhecido como ‘Tico’, discutiu com a vítima e, após o desentendimento, foi até a Praça da Bandeira, onde Felipe estava, e passou a agredi-lo com uma barra de ferro, atingindo principalmente a região da cabeça.

O momento das agressões, inclusive, foi registrado por cãmeras de segurança do local do crime. As imagens mostram o momento em que o agressor discute, faz ameaças e, em seguida, desfere os golpes que resultaram na morte da vítima.

A prisão de Tico ocorreu após cumprimento de mandado expedido pela 1ª Vara Criminal do município, pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil. Ele foi encaminhado para a unidade policial, onde permanece à disposição da Justiça.