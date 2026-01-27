FEMINICÍDIO

Homem é condenado a 23 anos de prisão por matar ex-companheira com 11 facadas na Bahia

Defesa ainda pode recorrer da decisão, porém José Nilton teve negado o direito de recorrer em liberdade

Elaine Sanoli

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 21:34

Tribunal de Justiça da Bahia Crédito: GIL FERREIRA / CNJ

Foi condenado a 23 anos, um mês e nove dias de prisão um homem acusado de cometer feminicídio contra a ex-companheira na cidade de Oliveira dos Brejinhos, no centro-sul da Bahia. José Nilton Guanais também foi condenado por tentativa de homicídio contra o pai da vítima. O julgamento ocorreu na última quarta-feira (21).



O crime foi cometido em 23 de junho de 2024, no povoado Bom Sossego. José Nilton manteve um relacionamento com Ediana Gomes da Silva por cerca de 12 anos, período em que, segundo o processo, a vítima foi ameaçada e agredida em diversas ocasiões. Ediana foi morta com ao menos 11 facadas dentro da própria casa. Durante o ataque, o pai dela, Geneci Alves da Silva, ficou ferido ao tentar defendê-la.

De acordo com a decisão do Conselho de Sentença, os jurados reconheceram a materialidade e a autoria dos crimes. Pela morte de Ediana Gomes da Silva, conforme sentença proferida pela juíza Luana Cavalcante Vilasboas, o réu foi condenado a 20 anos de reclusão. Já pela tentativa de homicídio contra Geneci Alves da Silva, a pena fixada foi de quatro anos e oito meses de reclusão.

Em razão do concurso material, as penas foram somadas, totalizando inicialmente 24 anos e oito meses de prisão. Após o abatimento do período de prisão preventiva, a pena definitiva foi fixada em 23 anos, um mês e nove dias, a ser cumprida em regime fechado.