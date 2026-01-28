Caminhoneiro morre após pneu estourar enquanto verificava caminhão na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 08:39
Um caminhoneiro identificado como Luís Antônio de Jesus Silva, de 45 anos, morreu após o pneu do caminhão que ele dirigia estourar, na manhã de domingo (25), em Cruz das Almas, no Recôncavo baiano. O acidente aconteceu no pátio de um posto de combustíveis às margens da BR-101.
Segundo a Polícia Civil, testemunhas relataram que o motorista ouviu um barulho vindo do veículo e decidiu estacionar para verificar o que estava acontecendo.
Caminhoneiro morreu em explosão de pneu
Ao se aproximar da parte inferior do caminhão, um dos pneus se rompeu de forma repentina. Com a explosão, Luís Antônio foi atingido e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.
Conhecido pelo apelido de “Ruquinho”, ele era natural de Santo Amaro e morava em Feira de Santana. Trabalhava como caminhoneiro havia cerca de cinco anos, atuando principalmente no transporte de móveis e produtos de perfumaria na região.
O sepultamento ocorreu na segunda-feira (26), em Santo Amaro. As circunstâncias do acidente seguem sendo investigadas pela Polícia Civil.