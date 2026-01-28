TRAGÉDIA

Caminhoneiro morre após pneu estourar enquanto verificava caminhão na Bahia

Acidente aconteceu em posto de combustíveis em Cruz das Almas

Wendel de Novais

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 08:39

Caminhoneiro morreu em explosão de pneu Crédito: Reprodução

Um caminhoneiro identificado como Luís Antônio de Jesus Silva, de 45 anos, morreu após o pneu do caminhão que ele dirigia estourar, na manhã de domingo (25), em Cruz das Almas, no Recôncavo baiano. O acidente aconteceu no pátio de um posto de combustíveis às margens da BR-101.

Segundo a Polícia Civil, testemunhas relataram que o motorista ouviu um barulho vindo do veículo e decidiu estacionar para verificar o que estava acontecendo.

Caminhoneiro morreu em explosão de pneu 1 de 3

Ao se aproximar da parte inferior do caminhão, um dos pneus se rompeu de forma repentina. Com a explosão, Luís Antônio foi atingido e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.

Conhecido pelo apelido de “Ruquinho”, ele era natural de Santo Amaro e morava em Feira de Santana. Trabalhava como caminhoneiro havia cerca de cinco anos, atuando principalmente no transporte de móveis e produtos de perfumaria na região.