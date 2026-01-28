Acesse sua conta
Caminhoneiro morre após pneu estourar enquanto verificava caminhão na Bahia

Acidente aconteceu em posto de combustíveis em Cruz das Almas

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 08:39

Um caminhoneiro identificado como Luís Antônio de Jesus Silva, de 45 anos, morreu após o pneu do caminhão que ele dirigia estourar, na manhã de domingo (25), em Cruz das Almas, no Recôncavo baiano. O acidente aconteceu no pátio de um posto de combustíveis às margens da BR-101.

Segundo a Polícia Civil, testemunhas relataram que o motorista ouviu um barulho vindo do veículo e decidiu estacionar para verificar o que estava acontecendo.

Ao se aproximar da parte inferior do caminhão, um dos pneus se rompeu de forma repentina. Com a explosão, Luís Antônio foi atingido e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.

Conhecido pelo apelido de “Ruquinho”, ele era natural de Santo Amaro e morava em Feira de Santana. Trabalhava como caminhoneiro havia cerca de cinco anos, atuando principalmente no transporte de móveis e produtos de perfumaria na região.

O sepultamento ocorreu na segunda-feira (26), em Santo Amaro. As circunstâncias do acidente seguem sendo investigadas pela Polícia Civil.

