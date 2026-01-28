INVESTIGAÇÃO

Esquema direcionou contratos do SUS e desviou R$ 13 milhões em cidade baiana, aponta PF

Grupo articulou a contratação de serviços médicos hospitalares a partir da locação direcionada de um imóvel durante a pandemia da covid-19

Carol Neves

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 10:17

Polícia Federal Crédito: Arquivo Agência Brasil

Um esquema de direcionamento de contratações públicas e desvio de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) é alvo de uma operação realizada na manhã desta quarta-feira (28) pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União, no município de Juazeiro, no norte da Bahia.

Segundo a investigação, o grupo articulou a contratação de serviços médicos hospitalares a partir da locação direcionada de um imóvel durante a pandemia da covid-19. A prática durou anos, segundo a denúncia. A apuração aponta que o imóvel foi alugado sem definição de como seriam realizados atendimentos e internações e que sua localização coincidia com a sede do instituto contratado para prestar os serviços de saúde.

Além disso, foram identificados indícios de direcionamento nos procedimentos licitatórios e pagamentos efetuados sem comprovação da execução dos serviços, como a falta de registros sobre quais atendimentos e exames teriam sido realizados e em que quantidade.

As contratações investigadas resultaram no repasse de mais de R$ 13 milhões às empresas envolvidas, sendo cerca de R$ 7 milhões provenientes de recursos do SUS.