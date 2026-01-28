Adolescente morre ao pular de carro em movimento após pegar carona com desconhecidos na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 07:10
Uma adolescente identificada como Maria Fabiana Cândido do Nascimento, 13 anos morreu na segunda-feira (26) depois de passar quase um mês internada por causa de um grave acidente em Xique-Xique, no oeste da Bahia.
Segundo a TV Oeste, a garota se feriu após aceitar uma carona com pessoas que não conhecia, na madrugada do dia 1º de janeiro, ao sair de uma festa de Réveillon. No trajeto, ela teria pedido para sair do veículo, mas o condutor não atendeu ao pedido.
Maria Fabiana
Ao se sentir ameaçada, Maria Fabiana acabou saltando do carro ainda em movimento e caiu na pista, batendo a cabeça com força. A adolescente sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE) e foi socorrida inicialmente na região.
Ela chegou a ser transferida depois para o Hospital da Criança, em Feira de Santana, mas não resistiu às complicações provocadas pelos ferimentos e teve a morte confirmada na unidade de saúde.
O caso foi registrado na 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) e está sob investigação da Polícia Civil, que apura as circunstâncias do ocorrido e tenta identificar os ocupantes do veículo.