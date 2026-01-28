TRAGÉDIA

Adolescente morre ao pular de carro em movimento após pegar carona com desconhecidos na Bahia

Vítima bateu a cabeça na pista após motorista não parar quando ela pediu para descer

Wendel de Novais

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 07:10

Maria Fabiana Crédito: Reprodução

Uma adolescente identificada como Maria Fabiana Cândido do Nascimento, 13 anos morreu na segunda-feira (26) depois de passar quase um mês internada por causa de um grave acidente em Xique-Xique, no oeste da Bahia.

Segundo a TV Oeste, a garota se feriu após aceitar uma carona com pessoas que não conhecia, na madrugada do dia 1º de janeiro, ao sair de uma festa de Réveillon. No trajeto, ela teria pedido para sair do veículo, mas o condutor não atendeu ao pedido.

Ao se sentir ameaçada, Maria Fabiana acabou saltando do carro ainda em movimento e caiu na pista, batendo a cabeça com força. A adolescente sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE) e foi socorrida inicialmente na região.

Ela chegou a ser transferida depois para o Hospital da Criança, em Feira de Santana, mas não resistiu às complicações provocadas pelos ferimentos e teve a morte confirmada na unidade de saúde.