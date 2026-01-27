Infração gravíssima: estabelecimento é fechado pela Vigilância Sanitária na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 22:42
Um estabelecimento comercial foi interditado na manhã desta terça-feira (27) pela Vigilância Sanitária de Feira de Santana, no centro-norte da Bahia. De acordo com o órgão, o local operava sem as devidas autorizações e em desacordo com as normas sanitárias.
A fiscalização ocorreu após uma denúncia que apontava irregularidades no funcionamento do estabelecimento. Segundo a Vigilância Sanitária, o local possuía liberação sanitária apenas para atividades administrativas. No entanto, durante a ação fiscalizatória, foi constatado que o espaço era utilizado para armazenamento, manipulação e preparo de alimentos, atividades não autorizadas e que exigem licenciamento específico, além do cumprimento rigoroso das normas sanitárias.
“Nosso compromisso é proteger a saúde pública. Quando um estabelecimento desrespeita as normas sanitárias, especialmente no que diz respeito à manipulação de alimentos sem autorização, o risco é elevado. Por isso, nossas equipes atuam com firmeza, responsabilidade e dentro da legalidade para evitar danos à população”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Matos.
Diante das irregularidades, o órgão determinou a interdição imediata do estabelecimento e a cassação do alvará de funcionamento, para que sejam adotadas todas as medidas sanitárias e administrativas cabíveis. A infração foi classificada como gravíssima, conforme a legislação vigente.