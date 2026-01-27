Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Infração gravíssima: estabelecimento é fechado pela Vigilância Sanitária na Bahia

Fiscalização ocorreu após uma denúncia que apontava irregularidades no funcionamento do estabelecimento

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 22:42

Divulgação
Vigilância Sanitária interdita estabelecimento por funcionamento irregular após denúncia em Feira de Santana Crédito: Divulgação

Um estabelecimento comercial foi interditado na manhã desta terça-feira (27) pela Vigilância Sanitária de Feira de Santana, no centro-norte da Bahia. De acordo com o órgão, o local operava sem as devidas autorizações e em desacordo com as normas sanitárias.

A fiscalização ocorreu após uma denúncia que apontava irregularidades no funcionamento do estabelecimento. Segundo a Vigilância Sanitária, o local possuía liberação sanitária apenas para atividades administrativas. No entanto, durante a ação fiscalizatória, foi constatado que o espaço era utilizado para armazenamento, manipulação e preparo de alimentos, atividades não autorizadas e que exigem licenciamento específico, além do cumprimento rigoroso das normas sanitárias.

Vigilância Sanitária interdita estabelecimento por funcionamento irregular após denúncia

Divulgação por Vigilância Sanitária interdita estabelecimento por funcionamento irregular após denúncia em Feira de Santana
Vigilância Sanitária interdita estabelecimento por funcionamento irregular após denúncia em Feira de Santana por Vigilância Sanitária interdita estabelecimento por funcionamento irregular após denúncia em Feira de Santana
Vigilância Sanitária interdita estabelecimento por funcionamento irregular após denúncia em Feira de Santana por Vigilância Sanitária interdita estabelecimento por funcionamento irregular após denúncia em Feira de Santana
Vigilância Sanitária interdita estabelecimento por funcionamento irregular após denúncia em Feira de Santana por Vigilância Sanitária interdita estabelecimento por funcionamento irregular após denúncia em Feira de Santana
Vigilância Sanitária interdita estabelecimento por funcionamento irregular após denúncia em Feira de Santana por Vigilância Sanitária interdita estabelecimento por funcionamento irregular após denúncia em Feira de Santana
Vigilância Sanitária interdita estabelecimento por funcionamento irregular após denúncia em Feira de Santana por Vigilância Sanitária interdita estabelecimento por funcionamento irregular após denúncia em Feira de Santana
Vigilância Sanitária interdita estabelecimento por funcionamento irregular após denúncia em Feira de Santana por Vigilância Sanitária interdita estabelecimento por funcionamento irregular após denúncia em Feira de Santana
Vigilância Sanitária interdita estabelecimento por funcionamento irregular após denúncia em Feira de Santana por Vigilância Sanitária interdita estabelecimento por funcionamento irregular após denúncia em Feira de Santana
Vigilância Sanitária interdita estabelecimento por funcionamento irregular após denúncia em Feira de Santana por Vigilância Sanitária interdita estabelecimento por funcionamento irregular após denúncia em Feira de Santana
Vigilância Sanitária interdita estabelecimento por funcionamento irregular após denúncia em Feira de Santana por Vigilância Sanitária interdita estabelecimento por funcionamento irregular após denúncia em Feira de Santana
1 de 10
Divulgação por Vigilância Sanitária interdita estabelecimento por funcionamento irregular após denúncia em Feira de Santana

“Nosso compromisso é proteger a saúde pública. Quando um estabelecimento desrespeita as normas sanitárias, especialmente no que diz respeito à manipulação de alimentos sem autorização, o risco é elevado. Por isso, nossas equipes atuam com firmeza, responsabilidade e dentro da legalidade para evitar danos à população”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Matos.

Diante das irregularidades, o órgão determinou a interdição imediata do estabelecimento e a cassação do alvará de funcionamento, para que sejam adotadas todas as medidas sanitárias e administrativas cabíveis. A infração foi classificada como gravíssima, conforme a legislação vigente.

Mais recentes

Imagem - Homem é condenado a 23 anos de prisão por matar ex-companheira com 11 facadas na Bahia

Homem é condenado a 23 anos de prisão por matar ex-companheira com 11 facadas na Bahia
Imagem - Como está o Teatro Castro Alves, ícone de Salvador, fechado há 3 anos

Como está o Teatro Castro Alves, ícone de Salvador, fechado há 3 anos
Imagem - Prefeitura baiana realiza leilão com carros a partir de R$ 3 mil

Prefeitura baiana realiza leilão com carros a partir de R$ 3 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Elas são um aviso: o que indica a presença de centopeias dentro de casa
01

Elas são um aviso: o que indica a presença de centopeias dentro de casa

Imagem - Nada mais fica do mesmo jeito: 3 signos entram em um momento decisivo hoje (27 de janeiro) que pode mudar seus próximos passos
02

Nada mais fica do mesmo jeito: 3 signos entram em um momento decisivo hoje (27 de janeiro) que pode mudar seus próximos passos

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas
03

Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas

Imagem - Ex-Bahia brilha na Champions League e vive melhor momento da carreira
04

Ex-Bahia brilha na Champions League e vive melhor momento da carreira