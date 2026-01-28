Três apostas da Bahia faturam R$ 47 mil na Mega-Sena; confira resultado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 07:18
Três apostas feitas na Bahia acertaram a quina da Mega-Sena e vão receber R$ 47.303,48 cada uma no concurso 2965, sorteado na noite de terça-feira (27), em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou.
Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa
As apostas vencedoras da quina foram registradas nos municípios de Esplanada, Eunápolis e Feira da Mata. Em Esplanada, o jogo foi feito de forma presencial em uma casa lotérica. Já as apostas de Eunápolis e Feira da Mata foram realizadas por meio dos canais eletrônicos da Caixa.
Os números sorteados foram: 01 – 20 – 22 – 23 – 35 – 57.
Ao todo, 65 apostas em todo o país acertaram cinco dezenas. Outras 4.783 apostas fizeram a quadra e vão receber R$ 1.059,63 cada.
Com o acúmulo, a estimativa de prêmio para o próximo sorteio, que acontece na quinta-feira (29), é de R$ 102 milhões. A arrecadação total do concurso foi de R$ 77,1 milhões.