Jogador do Corinthians é notificado por postar foto constrangedora de mulher em praia de Salvador

Maysa Polcri
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 06:30
O jogador do Corinthians, Memphis Depay, e o clube foram notificados extrajudicialmente por conta de uma publicação feita nas redes sociais durante a passagem do atleta por Salvador, em outubro do ano passado.
O atleta publicou diversas fotos de uma praia e, em uma delas, com zoom em uma banhista que utilizava biquíni e estava de costas - sem saber que estava sendo fotografada.
Publicação de jogador repercute nas redes sociais
O CORREIO teve acesso a notificação enviada. No documento, a defesa afirma que a mulher teve sua imagem exposta sem autorização, o que implicaria em violação de privacidade, assédio moral e dano à honra e à imagem.
A defesa destaca ainda que a mulher teve uma foto sua registrada e divulgada sem consentimento enquanto usava biquíni, durante um momento de lazer com familiares. A notificação foi enviada no início de novembro.
Até então, o atleta e o clube não se manifestaram. A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do Corinthians e aguarda retorno sobre o caso.
A publicação repercutiu nas redes sociais e em veículos de imprensa, gerando críticas de parte dos seguidores, que classificaram o ato como invasivo. Após o ocorrido, Memphis Depay mandou um recado aos seguidores e disse que seu perfil no Instagram não é para publicações sobre futebol.
“Esta página não é para futebol. Leve sua inteligência futebolística para minha página real e converse. Qualquer um que falar [de futebol] será bloqueado. Esta página não é para isso”, afirmou o atacante do Corinthians.
No documento, a defesa da mulher exige remoção imediata das publicações que contenham a imagem dela, retratação pública nos mesmos meios em que ocorreu a exposição e manifestação formal do Corinthians sobre eventuais medidas adotadas. Também é solicitada a realização de uma reunião para tentativa de solução consensual do caso.
A notificação ainda estabelece prazo de 48 horas para manifestação e adverte que, em caso de descumprimento ou silêncio, poderão ser adotadas medidas judiciais nas esferas cível, criminal e trabalhista, além de representações junto a entidades esportivas nacionais e internacionais.