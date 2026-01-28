Acesse sua conta
Jogador do Corinthians é notificado por postar foto constrangedora de mulher em praia de Salvador

CORREIO teve acesso à notificação enviada ao atleta e ao clube

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 06:30

Corinthians
Corinthians foi notificado após postagem de jogador em Salvador Crédito: Reprodução

O jogador do Corinthians, Memphis Depay, e o clube foram notificados extrajudicialmente por conta de uma publicação feita nas redes sociais durante a passagem do atleta por Salvador, em outubro do ano passado.

O atleta publicou diversas fotos de uma praia e, em uma delas, com zoom em uma banhista que utilizava biquíni e estava de costas - sem saber que estava sendo fotografada.

Publicação de jogador repercute nas redes sociais

Publicação de jogador repercute nas redes sociais por Reprodução/Instagram
Publicação de jogador repercute nas redes sociais por Reprodução/Instagram
(Marca foi colocada pelo CORREIO para evitar exposição da mulher fotografada) por Reprodução
1 de 3
Publicação de jogador repercute nas redes sociais por Reprodução/Instagram

 O CORREIO teve acesso a notificação enviada. No documento, a defesa afirma que a mulher teve sua imagem exposta sem autorização, o que implicaria em violação de privacidade, assédio moral e dano à honra e à imagem.

A defesa destaca ainda que a mulher teve uma foto sua registrada e divulgada sem consentimento enquanto usava biquíni, durante um momento de lazer com familiares. A notificação foi enviada no início de novembro.

Até então, o atleta e o clube não se manifestaram. A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do Corinthians e aguarda retorno sobre o caso. 

Repercussão 

A publicação repercutiu nas redes sociais e em veículos de imprensa, gerando críticas de parte dos seguidores, que classificaram o ato como invasivo. Após o ocorrido, Memphis Depay mandou um recado aos seguidores e disse que seu perfil no Instagram não é para publicações sobre futebol. 

“Esta página não é para futebol. Leve sua inteligência futebolística para minha página real e converse. Qualquer um que falar [de futebol] será bloqueado. Esta página não é para isso”, afirmou o atacante do Corinthians. 

Memphis Depay

Memphis Depay por Rodrigo Coca/ Agência Corinthians
Memphis Depay posa com a camisa do Corinthians por Divulgação
Memphis Depay durante entrevista coletiva no Corinthians por José Manoel Idalgo/Corinthians
Memphis Depay em treino do Corinthians por Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Memphis Depay comemora após marcar gol pelo Corinthians por Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Memphis Depay pela Holanda por Divulgação I Fifa
Memphis Depay por Shutterstock
1 de 7
Memphis Depay por Rodrigo Coca/ Agência Corinthians

No documento, a defesa da mulher exige remoção imediata das publicações que contenham a imagem dela, retratação pública nos mesmos meios em que ocorreu a exposição e manifestação formal do Corinthians sobre eventuais medidas adotadas. Também é solicitada a realização de uma reunião para tentativa de solução consensual do caso. 

A notificação ainda estabelece prazo de 48 horas para manifestação e adverte que, em caso de descumprimento ou silêncio, poderão ser adotadas medidas judiciais nas esferas cível, criminal e trabalhista, além de representações junto a entidades esportivas nacionais e internacionais.

