Jogador do Corinthians é notificado por postar foto constrangedora de mulher em praia de Salvador

CORREIO teve acesso à notificação enviada ao atleta e ao clube

Maysa Polcri

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 06:30

Corinthians foi notificado após postagem de jogador em Salvador Crédito: Reprodução

O jogador do Corinthians, Memphis Depay, e o clube foram notificados extrajudicialmente por conta de uma publicação feita nas redes sociais durante a passagem do atleta por Salvador, em outubro do ano passado.

O atleta publicou diversas fotos de uma praia e, em uma delas, com zoom em uma banhista que utilizava biquíni e estava de costas - sem saber que estava sendo fotografada.



O CORREIO teve acesso a notificação enviada. No documento, a defesa afirma que a mulher teve sua imagem exposta sem autorização, o que implicaria em violação de privacidade, assédio moral e dano à honra e à imagem.

A defesa destaca ainda que a mulher teve uma foto sua registrada e divulgada sem consentimento enquanto usava biquíni, durante um momento de lazer com familiares. A notificação foi enviada no início de novembro.

Até então, o atleta e o clube não se manifestaram. A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do Corinthians e aguarda retorno sobre o caso.

Repercussão

A publicação repercutiu nas redes sociais e em veículos de imprensa, gerando críticas de parte dos seguidores, que classificaram o ato como invasivo. Após o ocorrido, Memphis Depay mandou um recado aos seguidores e disse que seu perfil no Instagram não é para publicações sobre futebol.

“Esta página não é para futebol. Leve sua inteligência futebolística para minha página real e converse. Qualquer um que falar [de futebol] será bloqueado. Esta página não é para isso”, afirmou o atacante do Corinthians.

No documento, a defesa da mulher exige remoção imediata das publicações que contenham a imagem dela, retratação pública nos mesmos meios em que ocorreu a exposição e manifestação formal do Corinthians sobre eventuais medidas adotadas. Também é solicitada a realização de uma reunião para tentativa de solução consensual do caso.