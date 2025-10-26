POLÊMICA

Em Salvador, jogador do Corinthians posta foto de mulher na praia e ameaça bloquear seguidores

Registro foi feito pelo jogador em praia de Salvador

Maysa Polcri

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 16:53

Memphis Depay em treino do Corinthians Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Uma publicação do jogador do Corinthians Memphis Depay durante a passagem por Salvador chamou atenção dos seguidores nas redes sociais. O atleta publicou diversas fotos de uma praia em Salvador e, em uma delas, deu zoom em uma banhista que utilizava biquíni e estava de costas - aparentemente sem saber que estava sendo fotografada.

O time paulista venceu o Vitória por 1x0 na partida disputada no Barradão, no sábado (25). A publicação foi feita horas antes do jogo, em um perfil pessoal do jogador no Instagram. Depay possui duas contas na rede social, sendo que em uma dela só faz publicações relacionadas a futebol.

Publicação de jogador repercute nas redes sociais 1 de 3

Em menos de 24 horas, a postagem teve mais de 680 comentários. Alguns seguidores criticaram a exposição feita pelo jogador de uma mulher supostamente desconhecida. A maioria, no entanto, encarou com humor a publicação.

Após a repercurssão, o jogador se pronunciou com um texto escrito em inglês e com tradução em português. "Esta página não é para futebol.