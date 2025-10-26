Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Em Salvador, jogador do Corinthians posta foto de mulher na praia e ameaça bloquear seguidores

Registro foi feito pelo jogador em praia de Salvador

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 16:53

Memphis Depay em treino do Corinthians
Memphis Depay em treino do Corinthians Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Uma publicação do jogador do Corinthians Memphis Depay durante a passagem por Salvador chamou atenção dos seguidores nas redes sociais. O atleta publicou diversas fotos de uma praia em Salvador e, em uma delas, deu zoom em uma banhista que utilizava biquíni e estava de costas - aparentemente sem saber que estava sendo fotografada.

O time paulista venceu o Vitória por 1x0 na partida disputada no Barradão, no sábado (25). A publicação foi feita horas antes do jogo, em um perfil pessoal do jogador no Instagram. Depay possui duas contas na rede social, sendo que em uma dela só faz publicações relacionadas a futebol.

Publicação de jogador repercute nas redes sociais

Publicação de jogador repercute nas redes sociais por Reprodução/Instagram
Publicação de jogador repercute nas redes sociais por Reprodução/Instagram
(Marca foi colocada pelo CORREIO para evitar exposição da mulher fotografada) por Reprodução
1 de 3
Publicação de jogador repercute nas redes sociais por Reprodução/Instagram

Em menos de 24 horas, a postagem teve mais de 680 comentários. Alguns seguidores criticaram a exposição feita pelo jogador de uma mulher supostamente desconhecida. A maioria, no entanto, encarou com humor a publicação. 

Após a repercurssão, o jogador se pronunciou com um texto escrito em inglês e com tradução em português. "Esta página não é para futebol.

Leve sua inteligência futebolística para minha página real e converse. Qualquer um que falar, será bloqueado. Esta página não é para isso. Abraços", escreveu o atleta natural da Holanda. 

Mais recentes

Imagem - De biquíni, humorista denuncia colapso em desvio da BR-101: 'Caminhoneiro quase morreu'

De biquíni, humorista denuncia colapso em desvio da BR-101: 'Caminhoneiro quase morreu'
Imagem - Bruno Reis aproveita dia no Porto da Barra após semana de chuvas intensas

Bruno Reis aproveita dia no Porto da Barra após semana de chuvas intensas
Imagem - Mulher que saiu de Salvador com 8 quilos de cocaína integra facção na Europa, diz polícia

Mulher que saiu de Salvador com 8 quilos de cocaína integra facção na Europa, diz polícia

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada