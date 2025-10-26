CONFIRA

Universidade promove aulão gratuito de preparação para o Enem em Salvador

Evento será realizado na quinta-feira (30), às 15 horas

Maysa Polcri

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 19:12

Campus Tancredo Neves da Unifacs Crédito: Will Vieira/Divulgação

A Universidade Salvador (Unifacs) realiza um aulão gratuito de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na próxima quinta-feira (30), às 15h, no Campus Tancredo Neves. O evento vai reunir uma equipe de professores em um momento de aprendizado, motivação e celebração para os estudantes que estão na reta final de preparação para a prova.

A coordenação do aulão ficará a cargo do professor Zé Carlos Bastos, da Central do Saber e Cultura. A equipe de docentes inclui Mateus Lordêlo (Matemática), Serrão e Iuri Vieira (História), Ricardinho (Biologia), Paulo Reis e Zé Carlos Bastos (Redação e Linguagens), e Marcus Eloi (Química).

O público contará ainda com a apresentação musical de Amarildo Fire. A participação é gratuita e as inscrições podem ser feitas pelo formulário neste link.