ESPECIAL

Salvador recebe secretários de Cultura de todo o país em encontro nacional

Programação voltada à cooperação federativa, inovação e governança em Cultura

Maysa Polcri

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 18:58

As atividades serão realizadas na Casa das Histórias de Salvador Crédito: Valter Pontes/Secom PMS

Salvador receberá, a partir desta segunda-feira (27), o Encontro Nacional de Gestores Municipais de Cultura, que reunirá secretários e secretárias de diversas cidades brasileiras, representantes do Ministério da Cultura e instituições parceiras. As atividades serão realizadas na Casa das Histórias de Salvador, no bairro do Comércio, e seguem até terça (28).

A programação do evento é voltada à cooperação federativa, inovação e governança cultural. A abertura oficial acontece às 9h30, com a presença da vice-prefeita e secretária de Cultura e Turismo, Ana Paula Matos, e de Eliane Parreiras, presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Cultura (FNC) e secretária de Cultura de Belo Horizonte.

Na sequência, às 10h, a vice-prefeita Ana Paula Matos apresentará o Programa “Salvador Criativa”, uma das iniciativas da atual gestão para fortalecer a economia criativa e valorizar o patrimônio cultural da cidade. O programa é baseado em três eixos (Fomento à Cultura, Celebração e Ações de Mercado) e tem foco na geração de oportunidades, sustentabilidade e fortalecimento das cadeias produtivas da cultura.

“É uma alegria enorme receber aqui em Salvador gestores e gestoras que fazem a cultura acontecer em seus territórios. Esse encontro é uma oportunidade de troca, aprendizado e construção conjunta. A cultura é um pilar fundamental para o desenvolvimento das cidades, e Salvador, como Cidade da Música da Unesco, está honrada em ser palco desse diálogo nacional”, destacou Ana Paula Matos.

Ao longo do dia, o evento contará ainda com o Encontro com o Ministério da Cultura, em duas partes (das 10h30 às 12h30 e das 14h30 às 18h), promovendo escuta ativa e construção de agendas conjuntas entre o governo federal e os municípios.