Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Salvador recebe secretários de Cultura de todo o país em encontro nacional

Programação voltada à cooperação federativa, inovação e governança em Cultura

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 18:58

As atividades serão realizadas na Casa das Histórias de Salvador
As atividades serão realizadas na Casa das Histórias de Salvador Crédito: Valter Pontes/Secom PMS

Salvador receberá, a partir desta segunda-feira (27), o Encontro Nacional de Gestores Municipais de Cultura, que reunirá secretários e secretárias de diversas cidades brasileiras, representantes do Ministério da Cultura e instituições parceiras. As atividades serão realizadas na Casa das Histórias de Salvador, no bairro do Comércio, e seguem até terça (28). 

A programação do evento é voltada à cooperação federativa, inovação e governança cultural. A abertura oficial acontece às 9h30, com a presença da vice-prefeita e secretária de Cultura e Turismo, Ana Paula Matos, e de Eliane Parreiras, presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Cultura (FNC) e secretária de Cultura de Belo Horizonte.

Na sequência, às 10h, a vice-prefeita Ana Paula Matos apresentará o Programa “Salvador Criativa”, uma das iniciativas da atual gestão para fortalecer a economia criativa e valorizar o patrimônio cultural da cidade. O programa é baseado em três eixos (Fomento à Cultura, Celebração e Ações de Mercado) e tem foco na geração de oportunidades, sustentabilidade e fortalecimento das cadeias produtivas da cultura.

“É uma alegria enorme receber aqui em Salvador gestores e gestoras que fazem a cultura acontecer em seus territórios. Esse encontro é uma oportunidade de troca, aprendizado e construção conjunta. A cultura é um pilar fundamental para o desenvolvimento das cidades, e Salvador, como Cidade da Música da Unesco, está honrada em ser palco desse diálogo nacional”, destacou Ana Paula Matos.

Ao longo do dia, o evento contará ainda com o Encontro com o Ministério da Cultura, em duas partes (das 10h30 às 12h30 e das 14h30 às 18h), promovendo escuta ativa e construção de agendas conjuntas entre o governo federal e os municípios.

À noite, uma programação cultural seguida de jantar celebrará as expressões artísticas locais e a diversidade da capital baiana. A programação tem início neste domingo (26), com o Festival Salvador Cidade da Música, na Praça Maria Felipa.

Tags:

Cultura Salvador

Mais recentes

Imagem - Mais de 100 aves silvestres são resgatadas na Região Metropolitana de Salvador

Mais de 100 aves silvestres são resgatadas na Região Metropolitana de Salvador
Imagem - Trapezista baiana de 28 anos morre durante apresentação de circo

Trapezista baiana de 28 anos morre durante apresentação de circo
Imagem - Em Salvador, jogador do Corinthians posta foto de mulher na praia e ameaça bloquear seguidores

Em Salvador, jogador do Corinthians posta foto de mulher na praia e ameaça bloquear seguidores

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada