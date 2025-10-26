Salvador recebe secretários de Cultura de todo o país em encontro nacional

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 26 de outubro de 2025 às 18:58
Salvador receberá, a partir desta segunda-feira (27), o Encontro Nacional de Gestores Municipais de Cultura, que reunirá secretários e secretárias de diversas cidades brasileiras, representantes do Ministério da Cultura e instituições parceiras. As atividades serão realizadas na Casa das Histórias de Salvador, no bairro do Comércio, e seguem até terça (28).
A programação do evento é voltada à cooperação federativa, inovação e governança cultural. A abertura oficial acontece às 9h30, com a presença da vice-prefeita e secretária de Cultura e Turismo, Ana Paula Matos, e de Eliane Parreiras, presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Cultura (FNC) e secretária de Cultura de Belo Horizonte.
Na sequência, às 10h, a vice-prefeita Ana Paula Matos apresentará o Programa “Salvador Criativa”, uma das iniciativas da atual gestão para fortalecer a economia criativa e valorizar o patrimônio cultural da cidade. O programa é baseado em três eixos (Fomento à Cultura, Celebração e Ações de Mercado) e tem foco na geração de oportunidades, sustentabilidade e fortalecimento das cadeias produtivas da cultura.
“É uma alegria enorme receber aqui em Salvador gestores e gestoras que fazem a cultura acontecer em seus territórios. Esse encontro é uma oportunidade de troca, aprendizado e construção conjunta. A cultura é um pilar fundamental para o desenvolvimento das cidades, e Salvador, como Cidade da Música da Unesco, está honrada em ser palco desse diálogo nacional”, destacou Ana Paula Matos.
Ao longo do dia, o evento contará ainda com o Encontro com o Ministério da Cultura, em duas partes (das 10h30 às 12h30 e das 14h30 às 18h), promovendo escuta ativa e construção de agendas conjuntas entre o governo federal e os municípios.
À noite, uma programação cultural seguida de jantar celebrará as expressões artísticas locais e a diversidade da capital baiana. A programação tem início neste domingo (26), com o Festival Salvador Cidade da Música, na Praça Maria Felipa.