OPERAÇÃO

Mais de 100 aves silvestres são resgatadas na Região Metropolitana de Salvador

Animais eram comercializados ilegalmente em feiras livres

Maysa Polcri

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 18:27

Aves são resgatadas na Região Metropolitana de Salvador Crédito: Divulgação

Uma operação conduzida por equipes da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) resgatou 105 aves silvestres, neste domingo (26). Os animais foram localizados ao serem vendidos em feiras livres nos municípios de Dias d’Ávila e Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

A ação foi realizada durante a Operação Intensificação, que tem como objetivo de prevenir e reprimir crimes ambientais, através do combate ao comércio ilegal de animais silvestres. Inicialmente, 28 aves foram resgatadas em Dias D'Ávila, sendo dez cardeais, oito canários da terra, quatro brechais, três tico-ticos, dois coleiros e um curió.

Na feira livre de Camaçari, onde dois indivíduos foram presos ao serem flagrados comercializando animais ilegalmente, foram apreendidos 60 papa-capins, quatro coleiros, quatro graúnas, um garibaldi, um azulão, um pássaro preto, uma gralha-cancã, um cardeal, um trinca-ferro, um ferreiro, um tico-tico e um chupim.

A dupla detida e as aves foram encaminhadas para a 18ª Delegacia Territorial, onde foi formalizada a ocorrência. Posteriormente, os animais foram entregues ao Centro Estadual de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Salvador.

Crime ambiental

Uma reportagem do CORREIO mostrou que as estradas federais são as principais vias utilizadas para transportar ilegalmente as aves vendidas em feiras livres de diversas cidades baianas. Entre janeiro a setembro deste ano, 4.343 aves foram resgatadas nas BRs que cruzam a Bahia, sendo 94,6% somente na BR-116. Outras rodovias, somadas, chegaram a 72 ocorrências.

A Bahia é uma das maiores rotas deste tráfico. No início do mês, uma mega operação liderada pelo Ministério Público da Bahia prendeu um suspeito que seria o chefe da maior quadrilha de animais silvestres do país. Apesar de diversos animais capturados, as aves de canto eram maioria, por serem as mais lucrativas.

As feiras livres são um dos dos principais alvos de operações de resgates da Polícia Militar. Esses pontos são estratégicos para os criminosos que insistem em traficar, principalmente, aves de canto no estado.