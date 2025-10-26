Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mais de 100 aves silvestres são resgatadas na Região Metropolitana de Salvador

Animais eram comercializados ilegalmente em feiras livres

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 18:27

Aves são resgatadas na Região Metropolitana de Salvador
Aves são resgatadas na Região Metropolitana de Salvador Crédito: Divulgação

Uma operação conduzida por equipes da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) resgatou 105 aves silvestres, neste domingo (26). Os animais foram localizados ao serem vendidos em feiras livres nos municípios de Dias d’Ávila e Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

A ação foi realizada durante a Operação Intensificação, que tem como objetivo de prevenir e reprimir crimes ambientais, através do combate ao comércio ilegal de animais silvestres. Inicialmente, 28 aves foram resgatadas em Dias D'Ávila, sendo dez cardeais, oito canários da terra, quatro brechais, três tico-ticos, dois coleiros e um curió.

Na feira livre de Camaçari, onde dois indivíduos foram presos ao serem flagrados comercializando animais ilegalmente, foram apreendidos 60 papa-capins, quatro coleiros, quatro graúnas, um garibaldi, um azulão, um pássaro preto, uma gralha-cancã, um cardeal, um trinca-ferro, um ferreiro, um tico-tico e um chupim.

Aves de canto são o principal alvo de tráfico de animais silvestre

Coppa resgatou mais de 8 mil animais silvestres até setembro por Divulgação
Coppa resgatou mais de 8 mil animais silvestres até setembro por Divulgação
Coppa resgatou mais de 8 mil animais silvestres até setembro por Divulgação
Coppa resgatou mais de 8 mil animais silvestres até setembro por Divulgação
Coppa resgatou mais de 8 mil animais silvestres até setembro por Divulgação
1 de 5
Coppa resgatou mais de 8 mil animais silvestres até setembro por Divulgação

A dupla detida e as aves foram encaminhadas para a 18ª Delegacia Territorial, onde foi formalizada a ocorrência. Posteriormente, os animais foram entregues ao Centro Estadual de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Salvador. 

Crime ambiental 

Uma reportagem do CORREIO mostrou que as estradas federais são as principais vias utilizadas para transportar ilegalmente as aves vendidas em feiras livres de diversas cidades baianas. Entre janeiro a setembro deste ano, 4.343 aves foram resgatadas nas BRs que cruzam a Bahia, sendo 94,6% somente na BR-116. Outras rodovias, somadas, chegaram a 72 ocorrências.

A Bahia é uma das maiores rotas deste tráfico. No início do mês, uma mega operação liderada pelo Ministério Público da Bahia prendeu um suspeito que seria o chefe da maior quadrilha de animais silvestres do país. Apesar de diversos animais capturados, as aves de canto eram maioria, por serem as mais lucrativas. 

Leia mais

Imagem - Mais de 130 aves silvestres e quatro tatus são resgatados de cativeiro ilegal

Mais de 130 aves silvestres e quatro tatus são resgatados de cativeiro ilegal

Imagem - 67 aves silvestres são resgatadas em Feira de Santana

67 aves silvestres são resgatadas em Feira de Santana

Imagem - Mais de 50 aves silvestres morrem ao ficarem grudadas em cola aplicada em muro

Mais de 50 aves silvestres morrem ao ficarem grudadas em cola aplicada em muro

As feiras livres são um dos dos principais alvos de operações de resgates da Polícia Militar. Esses pontos são estratégicos para os criminosos que insistem em traficar, principalmente, aves de canto no estado.

Além das feiras, porém, os órgãos fiscalizadores precisam agir em outras áreas que são usadas pelos traficantes de animais silvestres, inclusive no ambiente digital, onde os criminosos já atuam para escoar não só as aves de canto, mas outros animais de maneira ilícita.

Mais recentes

Imagem - Universidade promove aulão gratuito de preparação para o Enem em Salvador

Universidade promove aulão gratuito de preparação para o Enem em Salvador
Imagem - Salvador recebe secretários de Cultura de todo o país em encontro nacional

Salvador recebe secretários de Cultura de todo o país em encontro nacional
Imagem - Trapezista baiana de 28 anos morre durante apresentação de circo

Trapezista baiana de 28 anos morre durante apresentação de circo

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada