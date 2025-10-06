67 aves silvestres são resgatadas em Feira de Santana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 6 de outubro de 2025 às 17:12
Uma ação integrada entre forças de fiscalização ambiental e segurança pública resgatou 67 aves silvestres e 12 galos de rinha, entre sábado (4) e domingo (5), em Feira de Santana, na Bahia. A ação teve como foco o combate ao tráfico de animais silvestres, aos maus-tratos e ao comércio irregular de produtos sem procedência fiscal.
Foram lavrados 16 termos circunstanciados de ocorrência (TCOs) - para crimes de menor poder ofensivo - e sete boletins de ocorrência. Os animais foram encontrados em condições de maus-tratos, configurando crime ambiental.
Além deles, os policiais apreenderam diversos produtos ilegais, como: perfumes, cigarros eletrônicos, alimentos e caixa de som.
Todos os itens apreendidos foram encaminhados à Receita Federal, responsável pela continuidade dos procedimentos legais. A operação Rotas da Fauna contou com o apoio do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) e da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab), que atuaram na fiscalização ambiental e sanitária, na guarda dos animais resgatados e na verificação da qualidade dos produtos de origem animal.
Ação conjunta reforça combate ao tráfico de animais na Bahia
As aves silvestres serão encaminhadas a centros de triagem especializados, onde receberão cuidados veterinários e reabilitação, podendo retornar ao seu habitat natural. Os galos de rinha passarão pelos procedimentos legais e periciais cabíveis em casos de maus-tratos.
Uma reportagem do CORREIO mostrou que as estradas federais são as principais vias utilizadas para transportar ilegalmente as aves vendidas em feiras livres de diversas cidades baianas. Entre janeiro a setembro deste ano, 4.343 aves foram resgatadas nas BRs que cruzam a Bahia, sendo 94,6% somente na BR-116. Outras rodovias, somadas, chegaram a 72 ocorrências.
No mesmo período do ano passado, foram 4.044 aves recuperadas, um aumento de pouco mais de 7%, se compararmos com os números atuais. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
A Bahia é uma das maiores rotas deste tráfico. No início do mês, uma mega operação liderada pelo Ministério Público da Bahia prendeu um suspeito que seria o chefe da maior quadrilha de animais silvestres do país. Apesar de diversos animais capturados, as aves de canto eram maioria, por serem as mais lucrativas. O CORREIO apurou que o nome dele é Weber Sena Oliveira, vulgo Paulista.