Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

67 aves silvestres são resgatadas em Feira de Santana

Operação foi realizada na cidade durante o final de semana

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 17:12

Ação conjunta reforça combate ao tráfico de animais
Ação conjunta reforça combate ao tráfico de animais Crédito: Divulgação

Uma ação integrada entre forças de fiscalização ambiental e segurança pública resgatou 67 aves silvestres e 12 galos de rinha, entre sábado (4) e domingo (5), em Feira de Santana, na Bahia. A ação teve como foco o combate ao tráfico de animais silvestres, aos maus-tratos e ao comércio irregular de produtos sem procedência fiscal.

Foram lavrados 16 termos circunstanciados de ocorrência (TCOs) - para crimes de menor poder ofensivo - e sete boletins de ocorrência. Os animais foram encontrados em condições de maus-tratos, configurando crime ambiental.

Além deles, os policiais apreenderam diversos produtos ilegais, como: perfumes, cigarros eletrônicos, alimentos e caixa de som. 

Todos os itens apreendidos foram encaminhados à Receita Federal, responsável pela continuidade dos procedimentos legais. A operação Rotas da Fauna contou com o apoio do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) e da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab), que atuaram na fiscalização ambiental e sanitária, na guarda dos animais resgatados e na verificação da qualidade dos produtos de origem animal.

Ação conjunta reforça combate ao tráfico de animais na Bahia

Ação conjunta reforça combate ao tráfico de animais, por Divulgação
Ação conjunta reforça combate ao tráfico de animais, por Divulgação
Ação conjunta reforça combate ao tráfico de animais, por Divulgação
Ação conjunta reforça combate ao tráfico de animais por Divulgação
1 de 4
Ação conjunta reforça combate ao tráfico de animais, por Divulgação

As aves silvestres serão encaminhadas a centros de triagem especializados, onde receberão cuidados veterinários e reabilitação, podendo retornar ao seu habitat natural. Os galos de rinha passarão pelos procedimentos legais e periciais cabíveis em casos de maus-tratos.

Crime ambiental 

Uma reportagem do CORREIO mostrou que as estradas federais são as principais vias utilizadas para transportar ilegalmente as aves vendidas em feiras livres de diversas cidades baianas. Entre janeiro a setembro deste ano, 4.343 aves foram resgatadas nas BRs que cruzam a Bahia, sendo 94,6% somente na BR-116. Outras rodovias, somadas, chegaram a 72 ocorrências.

No mesmo período do ano passado, foram 4.044 aves recuperadas, um aumento de pouco mais de 7%, se compararmos com os números atuais. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal (PRF). 

Leia mais

Imagem - Vinte e duas aves silvestres são resgatadas na Bahia; suspeito é preso

Vinte e duas aves silvestres são resgatadas na Bahia; suspeito é preso

Imagem - Quem é Paulista, preso na Bahia e apontado como o maior traficante de aves do Brasil

Quem é Paulista, preso na Bahia e apontado como o maior traficante de aves do Brasil

Imagem - Feira livres na Bahia viram centro do tráfico de aves de canto silvestres

Feira livres na Bahia viram centro do tráfico de aves de canto silvestres

A Bahia é uma das maiores rotas deste tráfico. No início do mês, uma mega operação liderada pelo Ministério Público da Bahia prendeu um suspeito que seria o chefe da maior quadrilha de animais silvestres do país. Apesar de diversos animais capturados, as aves de canto eram maioria, por serem as mais lucrativas. O CORREIO apurou que o nome dele é Weber Sena Oliveira, vulgo Paulista.

Mais recentes

Imagem - Ex-vereador é preso após acidente que deixou motociclista morto em Feira de Santana

Ex-vereador é preso após acidente que deixou motociclista morto em Feira de Santana
Imagem - Homem com tatuagens de suástica nazista é preso em Feira de Santana

Homem com tatuagens de suástica nazista é preso em Feira de Santana
Imagem - Salvador é destaque em guia internacional por projeto de rua segura

Salvador é destaque em guia internacional por projeto de rua segura

MAIS LIDAS

Imagem - Dunas gigantes, lagoa esmeralda e a lenda da sereia: conheça oásis mais famoso da América do Sul
01

Dunas gigantes, lagoa esmeralda e a lenda da sereia: conheça oásis mais famoso da América do Sul

Imagem - Concursos públicos oferecem mais de 7 mil vagas com salários de até R$ 44 mil
02

Concursos públicos oferecem mais de 7 mil vagas com salários de até R$ 44 mil

Imagem - Mulher que planejou o próprio funeral em segredo morre aos 35 anos
03

Mulher que planejou o próprio funeral em segredo morre aos 35 anos

Imagem - Jogadores e clubes manifestam apoio a Everton Ribeiro após cirurgia para tratar câncer
04

Jogadores e clubes manifestam apoio a Everton Ribeiro após cirurgia para tratar câncer