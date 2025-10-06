CRIME AMBIENTAL

67 aves silvestres são resgatadas em Feira de Santana

Operação foi realizada na cidade durante o final de semana

Maysa Polcri

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 17:12

Ação conjunta reforça combate ao tráfico de animais Crédito: Divulgação

Uma ação integrada entre forças de fiscalização ambiental e segurança pública resgatou 67 aves silvestres e 12 galos de rinha, entre sábado (4) e domingo (5), em Feira de Santana, na Bahia. A ação teve como foco o combate ao tráfico de animais silvestres, aos maus-tratos e ao comércio irregular de produtos sem procedência fiscal.

Foram lavrados 16 termos circunstanciados de ocorrência (TCOs) - para crimes de menor poder ofensivo - e sete boletins de ocorrência. Os animais foram encontrados em condições de maus-tratos, configurando crime ambiental.

Além deles, os policiais apreenderam diversos produtos ilegais, como: perfumes, cigarros eletrônicos, alimentos e caixa de som.

Todos os itens apreendidos foram encaminhados à Receita Federal, responsável pela continuidade dos procedimentos legais. A operação Rotas da Fauna contou com o apoio do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) e da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab), que atuaram na fiscalização ambiental e sanitária, na guarda dos animais resgatados e na verificação da qualidade dos produtos de origem animal.

As aves silvestres serão encaminhadas a centros de triagem especializados, onde receberão cuidados veterinários e reabilitação, podendo retornar ao seu habitat natural. Os galos de rinha passarão pelos procedimentos legais e periciais cabíveis em casos de maus-tratos.

Crime ambiental

Uma reportagem do CORREIO mostrou que as estradas federais são as principais vias utilizadas para transportar ilegalmente as aves vendidas em feiras livres de diversas cidades baianas. Entre janeiro a setembro deste ano, 4.343 aves foram resgatadas nas BRs que cruzam a Bahia, sendo 94,6% somente na BR-116. Outras rodovias, somadas, chegaram a 72 ocorrências.

No mesmo período do ano passado, foram 4.044 aves recuperadas, um aumento de pouco mais de 7%, se compararmos com os números atuais. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).