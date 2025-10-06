Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Orla de Salvador pode ganhar bebedouros públicos; entenda a proposta

Iniciativa busca garantir o acesso gratuito à agua potável para pessoas e animais

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 19:28

Bebedouro
Bebedouro Crédito: Shutterstock

Salvador pode ganhar bebedouros ao longo da orla. É o que propõe um Projeto de Lei (PL) entregue na Câmara Municipal da capital baiana. O PL, de autoria do vereador Marcelo Guimarães Neto (União), quer garantir o acesso gratuito à agua potável para pessoas e animais.

“Trata-se de uma solução simples e eficaz, que assegura o direito à água em um espaço democrático como a orla, beneficiando trabalhadores, esportistas, turistas, moradores e também os animais de estimação”, explicou o vereador em entrevista ao Alô Alô Bahia.

O projeto prevê a instalação dos bebedouros em pontos estratégicos de grande circulação como calçadões, praças, ciclovias e academias ao ar livre. A proposta também sugere que os sistemas de filtragem e abastecimento sejam mantidos por fontes de energia renováveis.

O vereador ainda revelou que o PL atualiza uma legislação municipal que está em vigor desde 1951. “Estamos modernizando a política pública de acesso à água em Salvador, alinhando-a aos desafios climáticos e urbanos da atualidade", acrescentou.

Leia mais

Imagem - Salvador é destaque em guia internacional por projeto de rua segura

Salvador é destaque em guia internacional por projeto de rua segura

Imagem - Fim da autoescola? Projeto que derruba aulas obrigatórias avança no governo

Fim da autoescola? Projeto que derruba aulas obrigatórias avança no governo

Imagem - Entenda projeto de lei que propõe redução de multas da Zona Azul em Salvador

Entenda projeto de lei que propõe redução de multas da Zona Azul em Salvador

Tags:

Salvador Água Orla

Mais recentes

Imagem - Homem é morto com mais de 70 tiros na Bahia

Homem é morto com mais de 70 tiros na Bahia
Imagem - 5 erros que comprometem a higiene bucal das crianças

5 erros que comprometem a higiene bucal das crianças
Imagem - Suspeito faz mãe e bebê reféns dentro de casa em transmissão ao vivo na Bahia

Suspeito faz mãe e bebê reféns dentro de casa em transmissão ao vivo na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Dia do Cabelo Maluco: 10 penteados fáceis e rápidos para arrasar na escola
01

Dia do Cabelo Maluco: 10 penteados fáceis e rápidos para arrasar na escola

Imagem - Salvador tem uma nova linha de ônibus em operação; saiba qual a rota
02

Salvador tem uma nova linha de ônibus em operação; saiba qual a rota

Imagem - Provedor de internet paga R$ 40 mil por mês à facção para ficar em região de Salvador
03

Provedor de internet paga R$ 40 mil por mês à facção para ficar em região de Salvador

Imagem - Semana será de tensão para três signos do zodíaco; saiba quais devem ter mais cautela
04

Semana será de tensão para três signos do zodíaco; saiba quais devem ter mais cautela