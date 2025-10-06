PROJETO DE LEI

Orla de Salvador pode ganhar bebedouros públicos; entenda a proposta

Iniciativa busca garantir o acesso gratuito à agua potável para pessoas e animais

Monique Lobo

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 19:28

Bebedouro Crédito: Shutterstock

Salvador pode ganhar bebedouros ao longo da orla. É o que propõe um Projeto de Lei (PL) entregue na Câmara Municipal da capital baiana. O PL, de autoria do vereador Marcelo Guimarães Neto (União), quer garantir o acesso gratuito à agua potável para pessoas e animais.

“Trata-se de uma solução simples e eficaz, que assegura o direito à água em um espaço democrático como a orla, beneficiando trabalhadores, esportistas, turistas, moradores e também os animais de estimação”, explicou o vereador em entrevista ao Alô Alô Bahia.

O projeto prevê a instalação dos bebedouros em pontos estratégicos de grande circulação como calçadões, praças, ciclovias e academias ao ar livre. A proposta também sugere que os sistemas de filtragem e abastecimento sejam mantidos por fontes de energia renováveis.