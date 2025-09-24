OPORTUNIDADE

Câmara Municipal abre concurso com salários de até R$ 7,9 mil

Inscrições estão abertas até 24 de outubro

Yan Inácio

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 19:00

Câmara municipal de Franca Crédito: Reprodução

A Câmara Municipal de Franca abriu concurso para o cargo de Analista de Controle Interno com salários de até R$ 7,9 mil. As inscrições ficam abertas até 24 de outubro e podem ser feitas no site do Instituto Dom, banca organizadora do certame.

Para se candidatar ao cargo, é necessário ter superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Direito ou Economia. Com jornada semanal de 40 horas, o concurso preencherá uma vaga e contará com cadastro reserva, com remuneração de R$ 7.972,52 (vencimento de R$ 5.944,47 + R$ 2.028,05 de vale-alimentação).

Doadores de medula óssea ou de sangue podem solicitar a isenção da taxa de inscrição, que custa R$120,00. O valor será devolvido em caso de cancelamento ou retirada do emprego.

A prova objetiva eliminatória e classificatória será composta por 30 questões do tipo múltipla escolha sobre as matérias de: Língua Portuguesa (5), Noções de Informática (3), Raciocínio Lógico e Matemática (3), Legislação Municipal (3) e Conhecimentos Específicos (16).