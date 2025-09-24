Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Câmara Municipal abre concurso com salários de até R$ 7,9 mil

Inscrições estão abertas até 24 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 19:00

Câmara municipal de Franca
Câmara municipal de Franca Crédito: Reprodução

A Câmara Municipal de Franca abriu concurso para o cargo de Analista de Controle Interno com salários de até R$ 7,9 mil. As inscrições ficam abertas até 24 de outubro e podem ser feitas no site do Instituto Dom, banca organizadora do certame.

Para se candidatar ao cargo, é necessário ter superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Direito ou Economia. Com jornada semanal de 40 horas, o concurso preencherá uma vaga e contará com cadastro reserva, com remuneração de R$ 7.972,52 (vencimento de R$ 5.944,47 + R$ 2.028,05 de vale-alimentação).

Doadores de medula óssea ou de sangue podem solicitar a isenção da taxa de inscrição, que custa R$120,00. O valor será devolvido em caso de cancelamento ou retirada do emprego.

A prova objetiva eliminatória e classificatória será composta por 30 questões do tipo múltipla escolha sobre as matérias de: Língua Portuguesa (5), Noções de Informática (3), Raciocínio Lógico e Matemática (3), Legislação Municipal (3) e Conhecimentos Específicos (16).

A duração da prova objetiva será de 2 horas, com exceção para as pessoas com deficiência que tiverem solicitado tempo adicional. A prova será aplicada em 16 de novembro de 2025, no município de Franca.

Leia mais

Imagem - Pirelli abre inscrições para o Programa de Estágio 2026. Tem vagas para Feira de Santana

Pirelli abre inscrições para o Programa de Estágio 2026. Tem vagas para Feira de Santana

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 40 vagas e salários de até R$ 13 mil

Prefeitura abre concurso público com 40 vagas e salários de até R$ 13 mil

Imagem - Concurso para enfermeiro tem salário inicial de R$ 8 mil por 40 horas semanais

Concurso para enfermeiro tem salário inicial de R$ 8 mil por 40 horas semanais

Mais recentes

Imagem - 3 ganhos que lideranças inclusivas proporcionam aos colaboradores

3 ganhos que lideranças inclusivas proporcionam aos colaboradores
Imagem - Masterclass gratuita para lideranças discute estratégias concretas para aumentar a performance dos times

Masterclass gratuita para lideranças discute estratégias concretas para aumentar a performance dos times
Imagem - Pirelli abre inscrições para o Programa de Estágio 2026. Tem vagas para Feira de Santana

Pirelli abre inscrições para o Programa de Estágio 2026. Tem vagas para Feira de Santana

MAIS LIDAS

Imagem - Grupo de defesa da Baía de Todos-os-Santos aciona MPF para investigar Ponte Salvador-Itaparica
01

Grupo de defesa da Baía de Todos-os-Santos aciona MPF para investigar Ponte Salvador-Itaparica

Imagem - Área de 12 mil m² é desapropriada para obras do VLT em Salvador; veja onde
02

Área de 12 mil m² é desapropriada para obras do VLT em Salvador; veja onde

Imagem - Hytalo Santos e marido brigam em presídio após flagrante com travesti
03

Hytalo Santos e marido brigam em presídio após flagrante com travesti

Imagem - Funcionária de escola é demitida por alimentar crianças que não tinham dinheiro para comer
04

Funcionária de escola é demitida por alimentar crianças que não tinham dinheiro para comer