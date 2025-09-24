Acesse sua conta
Masterclass gratuita para lideranças discute estratégias concretas para aumentar a performance dos times

A aula é indicada para profissionais que querem aprender a liderar times de alta performance

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 15:59

Entre os principais temas da masterclass estão os desafios da transição de executor para líder, estratégias para promover segurança psicológica nas equipes
Entre os principais temas da masterclass estão os desafios da transição de executor para líder, estratégias para promover segurança psicológica nas equipes Crédito: Shutterstock

O Na Prática, organização sem fins lucrativos que é uma das iniciativas de filantropia do Instituto BTG Pactual, promove no dia 7 de outubro, às 19h30, a Masterclass Liderança Transformadora. Gratuita e online, a aula é indicada para profissionais que querem aprender a liderar times de alta performance. O encontro é voltado a líderes, gestores, profissionais de RH e cultura organizacional e fundadores de empresas em expansão.

A aula será conduzida por Leonardo Cirino, CMO da EXAME/Saint Paul, com ampla experiência em marketing, inovação e processos de crescimento organizacional, e Anamaíra Spaggiari, CEO do Na Prática, que há anos atua no desenvolvimento de jovens profissionais e de lideranças.

Com vagas limitadas, as inscrições podem ser feitas até 07 de outubro pelo site link . O evento será transmitido ao vivo e de forma interativa, oferecendo a oportunidade de troca direta com os especialistas.

Entre os principais temas da masterclass estão os desafios da transição de executor para líder, estratégias para promover segurança psicológica nas equipes, erros mais comuns na gestão de pessoas e formas de alinhar cultura organizacional e performance sem perder engajamento.

A proposta é trazer ferramentas práticas e estudos de caso que podem ser aplicados imediatamente no dia a dia de gestores e profissionais de RH.

Com assessoria

