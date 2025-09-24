EMPREGOS E SOLUÇÕES

Pirelli abre inscrições para o Programa de Estágio 2026. Tem vagas para Feira de Santana

Empresa oferece 28 vagas para diversas áreas de trabalho. Inscrições terminam em 19 de outubro

Carmen Vasconcelos

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 15:49

Os postos de trabalho serão para seis unidades da empresa: Feira de Santana, na Bahia, e Barueri, Cabreúva, Campinas, São Bernardo e São Paulo, essas em São Paulo Crédito: Shutterstock

A Pirelli lança em setembro mais uma edição de seu tradicional programa de estágio. Com o mote Entre no movimento: Desenvolva o seu máximo potencial, o Programa de Estágio Pirelli 2026 oferece ao menos 28 novas vagas para mais de dez áreas da empresa. As inscrições devem ser feitas pelo site oficial do programa e estarão abertas entre 23 de setembro e 19 de outubro de 2025. Os aprovados no processo iniciam em seus postos a partir de 19 de janeiro de 2026.

As vagas de estágio serão para as seguintes áreas: Laboratório, P&D e Projetos; RH, Comunicação, Diversidade e Responsabilidade Social; Financeiro, Contabilidade, Economia e Controladoria; Jurídico; Secretariado, Backoffice e Administração; Engenharias; Saúde, Segurança e Meio Ambiente; Supply Chain, Logística, Compras e Suprimentos; Marketing, Comercial, Vendas e Negócios.

Os postos de trabalho serão para seis unidades da empresa: Feira de Santana, na Bahia, e Barueri, Cabreúva, Campinas, São Bernardo e São Paulo, essas em São Paulo.

“Com esta nova edição do nosso tradicional Programa de Estágio, reiteramos nosso compromisso em oferecer aos jovens profissionais um ambiente de grandes expectativas e desafios, mas também de grandes oportunidades. Na Pirelli, além do desenvolvimento das pessoas no âmbito profissional, também importa a evolução pessoal”, destacou Giusepe Giorgi, diretor de RH da Pirelli para América Latina.

“Buscamos estudantes que compartilhem o espírito inovador e transformador da Pirelli e queiram construir uma carreira sólida na empresa. Os selecionados terão a oportunidade de contribuir para projetos relevantes e desenvolver suas habilidades com um time comprometido com inovação e crescimento contínuo”, acrescentou Giusepe.

Após as inscrições, as etapas seguintes do processo seletivo são: triagem, dinâmica de grupo online, painel de negócios e entrevistas com a gerência da Pirelli.

PROGRAMA DE ESTÁGIO PIRELLI 2026

Período para inscrições: 23 de setembro a 19 de outubro

Inscrições e mais informações: https://estagiopirelli.com.br

Número de vagas: 28

Início do estágio: 19 de janeiro de 2026

Carga horária: 6 horas por dia

Bolsa Auxílio: Ensino superior entre R$ 1.189,44 e R$ 1.869,84 (varia conforme a localidade); Ensino técnico entre R$ 756,00 e R$ 1.198,26 (varia de acordo com a localidade).

Benefícios: Assistência médica sem coparticipação; vale-refeição ou refeitório no local (varia de acordo com a localidade); vale-transporte e/ou ônibus fretado (varia de acordo com a localidade); recesso – 15 dias a cada 6 meses ou 30 dias uma vez por ano; cesta de final de ano; seguro de vida; PitStop de desconto (série de descontos especiais em diversos segmentos de lojas físicas e virtuais, como restaurantes, viagens entre outras); desconto em pneus; WellHub (antigo Gympass); Programa Plenamente (cuidado de saúde mental das pessoas, possibilidade de consultas gratuitas com psicólogos e especialistas); Sempre Bem (acompanhamento de pessoas com doenças crônicas e subsídio de medicamentos para as seguintes doenças: hipertensão, diabetes, doenças pulmonares e doenças cardiovasculares).