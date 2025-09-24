Pirelli abre inscrições para o Programa de Estágio 2026. Tem vagas para Feira de Santana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carmen Vasconcelos
Publicado em 24 de setembro de 2025 às 15:49
A Pirelli lança em setembro mais uma edição de seu tradicional programa de estágio. Com o mote Entre no movimento: Desenvolva o seu máximo potencial, o Programa de Estágio Pirelli 2026 oferece ao menos 28 novas vagas para mais de dez áreas da empresa. As inscrições devem ser feitas pelo site oficial do programa e estarão abertas entre 23 de setembro e 19 de outubro de 2025. Os aprovados no processo iniciam em seus postos a partir de 19 de janeiro de 2026.
As vagas de estágio serão para as seguintes áreas: Laboratório, P&D e Projetos; RH, Comunicação, Diversidade e Responsabilidade Social; Financeiro, Contabilidade, Economia e Controladoria; Jurídico; Secretariado, Backoffice e Administração; Engenharias; Saúde, Segurança e Meio Ambiente; Supply Chain, Logística, Compras e Suprimentos; Marketing, Comercial, Vendas e Negócios.
Os postos de trabalho serão para seis unidades da empresa: Feira de Santana, na Bahia, e Barueri, Cabreúva, Campinas, São Bernardo e São Paulo, essas em São Paulo.
“Com esta nova edição do nosso tradicional Programa de Estágio, reiteramos nosso compromisso em oferecer aos jovens profissionais um ambiente de grandes expectativas e desafios, mas também de grandes oportunidades. Na Pirelli, além do desenvolvimento das pessoas no âmbito profissional, também importa a evolução pessoal”, destacou Giusepe Giorgi, diretor de RH da Pirelli para América Latina.
“Buscamos estudantes que compartilhem o espírito inovador e transformador da Pirelli e queiram construir uma carreira sólida na empresa. Os selecionados terão a oportunidade de contribuir para projetos relevantes e desenvolver suas habilidades com um time comprometido com inovação e crescimento contínuo”, acrescentou Giusepe.
Após as inscrições, as etapas seguintes do processo seletivo são: triagem, dinâmica de grupo online, painel de negócios e entrevistas com a gerência da Pirelli.
PROGRAMA DE ESTÁGIO PIRELLI 2026
Período para inscrições: 23 de setembro a 19 de outubro
Inscrições e mais informações: https://estagiopirelli.com.br
Número de vagas: 28
Início do estágio: 19 de janeiro de 2026
Carga horária: 6 horas por dia
Bolsa Auxílio: Ensino superior entre R$ 1.189,44 e R$ 1.869,84 (varia conforme a localidade); Ensino técnico entre R$ 756,00 e R$ 1.198,26 (varia de acordo com a localidade).
Benefícios: Assistência médica sem coparticipação; vale-refeição ou refeitório no local (varia de acordo com a localidade); vale-transporte e/ou ônibus fretado (varia de acordo com a localidade); recesso – 15 dias a cada 6 meses ou 30 dias uma vez por ano; cesta de final de ano; seguro de vida; PitStop de desconto (série de descontos especiais em diversos segmentos de lojas físicas e virtuais, como restaurantes, viagens entre outras); desconto em pneus; WellHub (antigo Gympass); Programa Plenamente (cuidado de saúde mental das pessoas, possibilidade de consultas gratuitas com psicólogos e especialistas); Sempre Bem (acompanhamento de pessoas com doenças crônicas e subsídio de medicamentos para as seguintes doenças: hipertensão, diabetes, doenças pulmonares e doenças cardiovasculares).
